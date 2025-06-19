Özel'den İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan'ın tutuklanmasına tepki: Yazıklar olsun

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu''nun avukatı Mehmet Pehlivan''ın tutuklanmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, "Yazıklar olsun" dedi.

X sosyal medya platformundan video mesaj yayımlayan Özel, "19 Mart Darbesi’nin 3’üncü ayında bu da oldu! Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan’ı, müvekkilini savunduğu için tutukladılar. Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun!" notunu düştü.

ÖZEL: Yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye avukatı tutuklayan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum

19 Mart Darbesi’nin 3’üncü ayında bu da oldu!



Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan’ı, müvekkilini savunduğu için tutukladılar.



Türkiye’yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar.



Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize… pic.twitter.com/OgZhhsO33m — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 19, 2025

"Bugün 19 Mart darbesinin üçüncü ayı ve üçüncü ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar. Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyor. O yüzden bunu hatırlattı ve ifade dahi vermedi. Tutuklamaya sevk edip tutukladılar. Oysaki bir avukatın nasıl yargılanacağı açık açık yazıyor. Savunma hakkı, modern anayasalarda önemli insan haklarından bir tanesi olarak tarif ediliyor. Mehmet Pehlivan'a savunduğu kişinin suçundan, onu savunduğu için cezaevine konuyor. Görevi o. Onun görevi Ekrem İmamoğlu'nu savunmak. Ne yapmış? Güya verilen ifadeleri yani itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış. İtirafçı ifadelerini her akşam yandaş kanallar çarşaf çarşaf yayınlarken bunlar bizzat savcılık eliyle oralara servis edilirken suç yok ama savunmasını yapmak neyle suçlandıklarını, hangi iftiralara muhatap olduklarını öğrenmeye çalışan Mehmet Pehlivan'ı alıp içeri atıyorlar.

Savunma hakkı kutsaldır ve savunma hakkı orta çağdan beri kimsenin elinden alınamaz. Bugün hani 10 yıl 50 yıl değil yüzlerce yıl çağlarca geriye götürüp bir kişinin baş avukatını her şeyi bilen ve tüm iddiaları nasıl çürüteceğini bilen bir avukatı alıyorlar. Mehmet Pehlivan olmasaydı Ekrem İmamoğlu'nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Pehlivan, 98 lira için bankadan kredi kullanıldığını o 2 liranın kapora olduğunu ispatlayan avukat.

Dün bizzat bana getirdiği bu son MASAK raporu var ya, sarı ve maviyle işaretlediği sarılar doğru hareketler, bunlar iftira, 'ilk kez MASAK bir şekilde yalana bulaştı' dedi.. Sonra da şöyle savunuyorlar kendilerini, 'yapay zeka, bazen hata yapıyor dediler' dedi. MASAK raporunun üçte ikisinin, yüzde yetmişinin yalan ve yanlış olduğunu ispatlamıştı dün. Herhalde bunu anlatmasını istediler. Çünkü 'bu son MASAK raporunda bir şeyler var' diyenler Mehmet Pehlivan'ın bunlar var ve karşılığı bunlar ama bunlar yalan, iftira diyeceğini, suçüstü yakalandıklarını Mehmet Behlilvan'ın son MASAK raporunun foyasını açığa çıkardığını öğrendikleri an alıp onu içeriye attılar.

Böyle kumpas, böyle zulüm mü olur? Bir kişinin avukatını alıp da içeri atmak ne demektir? Avukatlık faaliyeti suç olabilir mi? Savunma hakkını yok sayan hakimler, o diplomalarını nasıl inkar ediyorlar? Aynı hukuk fakültelerinde okumadınız mı? Gerçekten inanmak mümkün değil. Bu vakitten sonra ben bu kadar rezilliği yani kişiyi iyi savunan avukatının son gelen delilleri de çökerttiğini fark ettikleri anda televizyonlarda yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken onu Silivri'ye tıkan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun."