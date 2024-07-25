Özel'den, İZSU açıklaması: "Yargının önünde siyaseten engel olmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin "Sorumlu kimse hesap verecek. Biz yargının önünde siyaseten engel olmayacağız. Ama yükün de suçun da sadece sırf CHP'li belediye diye CHP'li belediyelerin yöneticilerine yıkılmasına karşı da dikkatliyiz. Şirketin sorumluluğun da ne oranda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız, kitapsız, lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, burada İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İZSU Genel Müdürü'nün gözaltına alınmasına ilişkin konuştu.

Özel, "Sorumlu kimse hesap verecek. Biz yargının önünde siyaseten engel olmayacağız. Ama yükün de suçun da sadece sırf CHP'li belediye diye CHP'li belediyelerin yöneticilerine yıkılmasına karşı da dikkatliyiz. Şirketin sorumluluğun da ne oranda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız, kitapsız, lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidar" dedi.

Özel, şöyle konuştu:

"İlk gün olayı duyduğumda sorumlular kimse hesap versin dedim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'ma ilk açtığım telefonda da 'Savcılar ne bilgi, belge istiyorlarsa verin dedim. Suç bizim personelimizdeyse, yöneticimizdeyse bilelim. Başkasındaysa onu bilelim dedik. Çok sayıda elektrik dağıtım şirketinin elemanı, yöneticisi gözaltına alındı, tutuklandı. İZSU'dan da tutuklamalar vardı. Şu anda da dönemin İZSU Genel Müdürü ve bugünkü İZSU Genel Müdürüyle ilgili bir gözaltı kararı var. Bugünkü genel müdürün nasıl bir bağlantısı var, bilgisine başvuruluyor bilmiyoruz. Ama ister bugün ister dün, CHP'nin herhangi bir kademesinde haksızlığa karşı arkadaşlarımıza sahip çıkarız ama yargının önüne geçmeyiz.

"ÇORLU, SOMA, GAR KATLİAMI..."

Çorlu Tren Kazası'nda, Soma'da, Gar Katliamı'nda, Afyon'daki cephanelik patlamasında, Sakarya'daki Hendek'teki havai fişekte ve birçok olayda sırf konu AK Partililere gidiyor diye adaletin önünü kestiler. Biz bunu yapmayacağız. Ucu nereye varırsa varsın sorgulansın. Ama adil yargılanma talebimiz var. Bütün sorumluların hesap vermesi lazım. Hiç şüphe yok. Orada en büyük sorumluluğun dağıtım şirketine ait olduğunu hakimler de görmüş ki esas tutuklamaları oradan yaptılar. Peki dağıtım şirketi suçlu da bu dağıtımı özelleştirenler suçlu değil mi? Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası yıllarca 'Sakın özelleştirme yapmayın' dedi. Yaptılar. Biz o raporları Meclis'te okuduk. Özelleştirme cinayettir. Kamu yararı yok. Gün gelir çiftçiyi mağdur eder, gün gelir bir yoksulu mağdur eder. Gün gelir can tehlikesi ortaya çıkar. Bakım, onarım yapmıyor. Çağrılıyor, gitmiyor. Gittiğinde kabloyu açıkta bırakıyor. Böyle felaketler yaşanıyor.

"MECLİS'E ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÖNERDİK, KABUL ETMEDİLER"

Sorumlular kimse hesap verecek. Biz onun önünde durmayacağız. Bu faciadan ders alacağız. Bunun için Meclis'e Araştırma Komisyonu önerdik, kabul etmediler. Bu Araştırma Komisyonu'nun mutlaka kurulması lazım. Bir daha böyle canların yanmaması için. Son sınıf Tıp Fakültesi öğrencisi elektrikli suya bastı, hayatını kaybetti. Dünya kadar kadın cinayeti işleyen cani var. Ölmek üzere olan bir kadını kurtarırken bir erkek öldü orada. Hakikaten kadın örgütleri hep kadın cinayetlerindeki katilin karşısındalar. Hep birlikte oradayız. Ama hep beraber bir kadının hayatını kurtarırken kendi hayatını feda eden o güzel insanı da anmamız gerekiyor.

"ESAS HESAP VERECEK OLAN BU İKTİDAR"

Sorumlu kimse hesap verecek. Biz yargının önünde siyaseten engel olmayacağız. Ama yükün de suçun da sadece sırf CHP'li belediye diye CHP'li belediyelerin yöneticilerine yıkılmasına karşı da dikkatliyiz. Şirketin sorumluluğunun da ne oranda olduğunu görüyoruz. Bu konuda da esas hesap verecek hesapsız, kitapsız, lüzumsuz yere elektrik dağıtım şirketlerini özelleştiren bu iktidardır."