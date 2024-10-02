Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "ayağa kalkma" eleştirisiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sadece halk için ayağa kalkarız" eleştirisiyle ilgili konuştu.

Özel, "Kılıçdaroğlu'nun tweetinde kullandığı ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm. Çok incitici buldum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı.

Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Sadece halk için ayağa kalkarız" eleştirisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

“Kemal Bey kimler için ayağa kalkarız dediyse biz onlar için ayağa kalkın dedik. 11 tane mitingi bunun için yaptım.

Kılıçdaroğlu'nun tweetinde kullandığı ayağa kalkan vekiller için kullandığı ifadeye üzüldüm. Çok incitici buldum.

Benden sonraki genel başkanlardan saygı beklerim. Benden önceki genel başkanların tüm eleştirileri başımın üstündedir.”

"DEVLET BEY DE NORMALLEŞMEYE KATILMAK İSTİYOR"

Meclis'te Bahçeli'nin "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah" sözleri ve tokalaşma üzerine sorulan soru üzerine Özel "Bahçeli'nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş'in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis'te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti.

Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Teğmenlerin yeminiyle ilgili sert sözler söyledi. Devlet Bey görüğüm kadarıyla şunu yapmak istiyor: Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP'ye kalmasın. Devlet Bey'in yaptığı siyaset kurumunu yıpratan bir şey. Sabahki sözlerin dozu çok kaçıktı. Meclis'teki tavrı böyle olunca bu siyaseti yıpratıyor" ifadelerini kullandı.

"TORBA TEZKEREYE KARŞIYIZ"

Özel "Libya Tezkeresi bir daha gelse evet oyu vereceğiz. Torba tezkereye karşıyız. Türkiye'ye yabancı asker sokulmasına karşıyız. Suriye ile Irak'ı aynı tezkereye koyuyorlar, karşıyız" dedi.