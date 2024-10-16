Özel'den mahkemenin Kılıçdaroğlu kararına tepki: "Gözdağı verme çabasıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “zorla getirilme” kararına tepki gösterdi.

Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır.



Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 16, 2024

"GÖZDAĞI VERME ÇABASIDIR"

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır."