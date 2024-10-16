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Özel'den mahkemenin Kılıçdaroğlu kararına tepki: "Gözdağı verme çabasıdır"

CHP lideri Özel, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında mahkeme tarafından verilen “zorla getirilme” kararına tepki gösterdi.

Güncel
  • 16.10.2024 18:48
  • Giriş: 16.10.2024 18:48
  • Güncelleme: 16.10.2024 19:09
Özel'den mahkemenin Kılıçdaroğlu kararına tepki: "Gözdağı verme çabasıdır"
AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “zorla getirilme” kararına tepki gösterdi.

"GÖZDAĞI VERME ÇABASIDIR"

Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır."

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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı
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