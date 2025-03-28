Özel'den Maltepe mitingine çağrı: Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirelim

CHP Genel Başkan Özgür Özel, sosyal medyada video mesaj yayımladı ve yarın Maltepe'de gerçekleştirilecek mitinge çağrı yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam edecen süreçte ülke çapında günlerce süren protestoların ardından yarın Maltepe'de 12.00'de miting gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medyadan video mesaj yayımladı ve mitinge çağrı yaptı. "Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı; adaletin ve milletin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır. Gelin, yarın saat 12.00’de Maltepe’ye koşalım, meydanda buluşalım, iktidar yürüyüşümüzü hep birlikte başlatalım!" notuyla mesajını yayımlayan Özel, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, anneler, babalar, kıymetli büyüklerimiz, adil ve demokratik bir ülkeyi talep eden çok değerli yurttaşlarım.



Tarihe tanıklık ettiğimiz günlerden geçiyoruz.



Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, vicdanlı yurttaşlarının demokrasiye ve kendi iradelerine sahip çıkma kararlılığına şahitlik ediyoruz.



23 Mart pazar günü ön seçimle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu 15,5 milyon yurttaşımız geldi, seçti, tarihe geçti.



Başta gençler olmak üzere her gün meydanları, sokakları dolduran 19 Mart darbesini püskürten milyonlar bundan sonra korku değil, umut hakim olsun dediler.



Birbirimizden güç alacağız, ben de buradayım dediler.



Artık söz sadece bir kişi de değil, millette dediler.



Demokrasi mücadelemizin değerli neferleri bilin ki Ekrem Başkan'ımızın adaylığı eşitliğin, adaletin, aydınlık yarınların ve en önemlisi de milletimizin egemenliğinin teminatı olacak bir yolculuğun başlangıcıdır.



Gelin 29 Mart Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe sahil miting alanında Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yolculuğunu hep birlikte başlatalım.



Bayram arifesini demokrasi bayramına çevirip Ekrem Başkan'ımızla ve haksızlığa uğramış tüm yol arkadaşlarımızla bayramlaşalım.



Milletin vicdanına çarpan Ekrem İmamoğlu'na ve tüm arkadaşlarımıza yönelik hukuksuz tutuklamalara karşı tek bir ses olalım.



Türkiye'nin bugünü ve yarını için hep birlikte ülkemizi aydınlık günlere taşıyalım.



O gün o meydanda milyonlarca Ekrem İmamoğlu olacak.



Gelin Maltepe'ye koşalım, meydanda buluşalım, bu büyük yürüyüşü hep birlikte başlatalım."