Özel'den, Mehmet Şimşek'in "enflasyon" açıklamalarına tepki: Garibanın yakasını bırak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamalarına tepki gösterdi, "vergide adalet" mesajı verdi.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın da sorularını yanıtlayan Özel, iktidarın CHP'li belediyelerin hizmetlerini engellemeye çalıştığını söyledi. Kayyum atamalarını değerlendiren Özel, "CHP'nin iktidara gelceğini gördüler. Engellemek için her yolu deniyorlar" dedi.

"Borçlar için vergi gelirlerinden kesinti yapacaklar" diyen Özel, iktidarın CHP'li belediyeleri hizmet yapamaz hale getirmek istediğini kaydetti.

"SİSTEM BAŞTAN AŞAĞI BOZUK"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in enflasyon politikasına ilişkin sözlerini değerlendiren Özel, "Şimşek asgari ücretlinin kemerini, gırtlağını sıkmaya kalkarsa milletin dayanacak gücü kalmadı. Sistem baştan aşağı bozuk" dedi.

Özel, "Bıçak kemiğe dayandı. Şimşek asgari ücretlinin kemerini, gırtlağını sıkmaya kalkarsa milletin dayanacak gücü kalmadı. Sistem baştan aşağı bozuk. '2 yıl daha traktörün sahibiyle, cipin sahibinden aynı vergiyi alacağım' diyor. Garibanın yakasını bırakmalı. Vergide adalet sağlanmalı" diye konuştu.

ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ? Mehmet Şimşek, enflasyon politikasına yönelik dün (26 Kasım) yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon en büyük önceliğimiz. Yani enflasyonun tek haneye, kalıcı bir şekilde düşürülmesi şu anda programımızın en önemli hedefi. Bu sene yılı 44-45 civarında bir rakamla kapatacağız gibi görünüyor. Evet hedefimizin bir miktar üzerinde çünkü hizmet enflasyonunda maalesef büyük katılık var, o katılığın kırılması biraz zaman alıyor. Öngördüğümüzden biraz daha fazla zaman alıyor" diye konuşmuştu. Mehmet Şimşek: Reel sektörün enflasyon beklentisi gerçekçi değil, kötümser olmak için sebep yok

NORMALLEŞME ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İktidarla normalleşme sürecine ilişkin eleştiriler hakkında konuşan Özel, "22 yıl boyuncaseçimlerden ikinci çıktık. Ben geldim genç bir kadroyla çıktık. Doğru adaylar gösterdik. Herkes dönü CHP'ye baktı 'Bunlar bu başarıya karşı ne yapacak?' 100 yıllık partiyiz. Şımarma şansımız yok" dedi.

Özel, devamla birinci parti olmanın sorumluluğuyla hareket ettiğini kaydetti.