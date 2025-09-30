Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özel'den miting çağrısı: "Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim"

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 58'incisi İstanbul Küçükçekmece'de gerçekleşecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından miting için çağrı yaptı.

Güncel
  • 30.09.2025 20:44
  • Giriş: 30.09.2025 20:44
  • Güncelleme: 30.09.2025 20:50
Özel'den miting çağrısı: "Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim"

Cumhuriyet Halk Partisi, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerine devam ediyor. Çarşamba günü gerçekleşecek miting Küçükçekmece’de gerçekleşecek.

Miting Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanında saat 20.30’da gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından miting için çağrıda bulundu.

Özel paylaşımında, "Bize millet yeter. Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır. Yarın akşam 20.30’da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP ilk yurtdışı mitinginin yeri ve tarihi belli oldu
BirGün'e Abone Ol