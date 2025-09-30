Özel'den miting çağrısı: "Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim"

Cumhuriyet Halk Partisi, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingilerine devam ediyor. Çarşamba günü gerçekleşecek miting Küçükçekmece’de gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından miting için çağrıda bulundu.

Özel paylaşımında, "Bize millet yeter. Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır. Yarın akşam 20.30’da Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı’nda irademize, demokrasiye sahip çıkmak için buluşuyoruz" ifadelerine yer verdi.