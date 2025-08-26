Özel'den mitinge davet: Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50'nci eylemimizde Beyoğlu'nda buluşuyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı mitinglerin 50'incisi yarın İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Saat 20.30'da Beyoğlu Belediyesi önü Şişhane Meydanı'nda düzenlenecek mitingle ilgili açıklama yapan Özgür Özel, tüm yurttaşları mitinge katılmaya çağırdı. Özel şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50'nci eylemimizde Beyoğlu'nda buluşuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız! Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak!" ifadesini kullandı.