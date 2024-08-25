Özel'den muhalefeti hedef alan Erdoğan'a yanıt: "Tükenmişlik sendromu olduğuna bağlıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı Taha Akgül Karakucak Güreşleri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel, Erdoğan'ın Vaniköy'de geçmişte yapı ruhsatı verilen ve yenileme sırasında İBB tarafından mühürlenen inşaat üzerinden sarf ettiği sözlere "O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda İstanbul'da 4 gökdelen vardı, bugün 265 gökdelen var. İstanbul'un bağrına 261 hançer sapladı" diye karşılık verdi. Erdoğan, bugün Bitlis'teki konuşmasında, "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" demişti.

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Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç marjinal muhalefet partilerini peşinden sürüklüyor" sözleriyle muhalefeti ve Ahmet Şık'ı hedef almasına ilişkin, "Bir avuç Fetöcülük peşine koca partisini takmış birisi için olmadık bir eleştiri. Bir avuç olur olmaz tarikatların, cemaatlerin peşine koca devleti takmış. 15 Temmuz hain darbe girişimine yol açacakların yıllarca sırtını sıvazlamış, önünü açmış, yolunu temizlemiş ve ne istedilerse vermiş birisi şimdi bizi birilerinin peşine takılmakla suçluyor. Ben sayın Ahmet Şık'la konuştum, onun uslübünun uygun olmadığını söyledim. O sınırlarını aştı ama dönsün baksın bakalım, Alpay Özalan denen organizma ne yapmış; kürsüye saldırıyor, olayları başlatıyor. Ahmet Şık'ın sözü ağırdı, kelimeleri Meclis'e yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor. Özalan milli gururumuzda sayın Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Özeleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişli sendromu olduğuna bağlıyorum" dedi.

Devamında "Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır" diyen Erdoğan'a şu yanıtı verdi:

"Bitirdim dediği yoksulluğu görmesi için Keçiören pazarına bi gelsin. Erken saatlerde Adana'daki ırgat pazarına bir gitsin. Veya dün benim gittiğim Gaziantepe'e gitsin bir ıstık üreticisini dinlesin. Bir dolaşsın bakalım vatandaşın arasında, Saray'daki kadar bir eli yağda bir eli balda bir millet yok. Bir gün öncenin ekmeğini ucuza satın almak için kuyruğa girenler, pazarda ezilmiş meyve sebzeyi yüzünü kapatarak toplayanlar var. Yasakları sürdürdüğünü, yolsuzluğu bitiremediğini, kurumsallaştırdığını itiraf edenler; yoksulluğu bitirdiler mi bitirmediler mi milletimizin vicdanına havale ediyorum."