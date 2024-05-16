Özel'den Muhsin Şentürk tepkisi: "Mevcut Anayasayı ihlalde ısrarcısınız demek"

CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı. İki lider gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özel, Muhsin Şentürk’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması hakkında "31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti. Görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı. Açıklamanın ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti.

Saat 12.00 civarında İYİ Parti Genel Merkezi'nde başlayan görüşme, 13.00'te sona erdi. İki lider görüşme sonrası açıklama yaptı. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtladılar.

DERVİŞOĞLU: DİYALOĞU KAPATMADIK

Açıklamaya başlayan Müsavit Dervişoğlu, Özgür Özel'in ziyareti için teşekkür etti. Dervişoğlu şöyle dedi:

"CHP ile İYİ Parti'nin ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da ortak çalışmaları sürdüreceğiz. Farklı şeyleri düşündüğümüz partilere de diyaloğu kapatmadık."

ÖZEL: MUHALEFETE MUHALEFET ETMEYECEĞİZ

Özgür Özel ise şunları söyledi:

"Sayın Dervişoğlu'na önemli görevde başarılar diliyorum. Biraz önce başkanımızın söylediği gibi kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmıştır. İki genel başkan olarak yollarımızın yeniden kesişmesinden dolayı onur duyuyorum. Grubu bulunan iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi yürüteceğiz. Temel mottomuz muhalefete muhalefet etmemek.

Sayın Meral Akşener'in bir kez daha emeklerine sağlık. Bütün İYİ Partilileri saygıyla selamlıyoruz. Bundan sonra da iyi çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz."

AYHAN BORA KAPLAN KONUSU



Özel ve Dervişoğlu gazetecilerden gelen soruları yanıtladılar.

Emniyette yaşanan Ayhan Bora Kaplan krizine yönelik gelen soruya Dervişoğlu, "Dünkü grup konuşmasında bir değerlendirmede bulundum. Bu tür şeyler siyasi partilerin genel başkanları tarafından telaffuz ediliyor ama muhalefet partile ne olup bittiğine dair sıhhat derecesi yüksek bilgiye sahip değil. Dolayısıyla eksik bilgiyle yanlış yorum yapmamaya özen göstermem lazım. Bir de beni tanıyorsunuz önemli sorulara ayaküstü cevap vermekten azami ölçüde uzak dururum. Diğer atamayla alakalı benzer atamalar Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Dolayısıyla bu tür atamalardan olan şikayetlerimizi de sıklıkla ifade ettik ama böyle bir atama da bizim açımızdan sürpriz olma özelliği taşımıyor. Hükümeti ve onun başındaki zatı bu konularda özen göstermeye davet ediyorum" dedi.

"MESELE FEVKALADE YANLIŞTIR"

Özel, emniyetteki kriz ve Muhsin Şentürk’ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanması hakkında "AKP ve MHP arasında yaşanan meselenin kendisi neyse; bir gerilim mi, bir pazarlık mı, bir karşılıklı restleşme mi. Bu bir fillerin boğuşması ama altta adaletin ezilmesi. Anaların ezilmesi, evlatların ezilmesiyle sonuçlanıyor. Bugün Ayşe Ateş'in yüreğindeki yangın, Sinan Ateş'in evlatlarının, babalarını keybettikleri sürece ilişkin tek beklentileri birtakım kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler. Sonra üstü kapalı atılan tweetler, üstü kapalı yapılan beyanlarla iyice kriminal bir hikayeyi iyice güçlendiriyor. Yapılan atama 37 tur Papa seçimine dönen bir yüksek yargı seçiminde iki liderin görüşmesinden sonra adayın birinin çekilip başka bir makamı talep etmedi, ve o adaya giden oyların bir nereye yönlendirileceğine ilişkin bir inanç hakimdi. Ama bu dayatmaya ya Yargıtay’da oy kullananlar uymadılar ya da adayı çekelim ama arkadaşlar bildiğini yapsın dedi birileri. Ve Yargıtay’daki sonuç Erdoğan’ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama maalesef 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, mevcut Anayasa’yı ihlalde ısrarcısınız demek. Nasıl normalleşecek bu ülke? Herkes aklını başına alsın. Huzur içinde yaşayacaksak adalete güven duymamız lazım. Bu şartlarda, mahkemeye güvenin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının bir an önce açıklama yapması lazım" ifadelerini kullandı.