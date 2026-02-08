Özel'den Özarslan'ın 'küfür etti' iddiasına açıklama: Yalan atıyor, aileye hiçbir şey yok

CHP Genel Başkan Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın "Özgür Özel bana küfür etti" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Özarslan'ın yalan söylediğini kaydeden Özel, "Aileye hiçbir şey yok asla. "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak" dedim" dedi.

Halktv'nin haberine göre; Özel, söz konusu iddaiaya ilişkin halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu'nun sunduğu 'Sansürsüz'e bağlanan Saymaz'ın aktardığına göre CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Yalan atıyor, yani diyor ki 'Aileme, anneme, babama küfretti' falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu; bak benim ona söylediğim söz şu: "Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim."

"Aileye hiçbir şey yok asla. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. Ondan sonra 'Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim."