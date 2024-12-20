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Özel'den Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: "Gazetecileri rahat bırakın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Güncel
  • 20.12.2024 22:35
  • Giriş: 20.12.2024 22:35
  • Güncelleme: 20.12.2024 22:39
Kaynak: ANKA
Özel'den Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki: "Gazetecileri rahat bırakın"
AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Özel, "İktidarın siyasallaştırdığı yargı, gazetecilere gözaltılarla gözdağı vermeye devam ediyor. Gazeteci Özlem Gürses, canlı yayın şartlarında anlam kaymasına uğradığı belli bir cümle nedeniyle önce linç ettirildi. Şimdi de çağrılsa ifadeye gidecekken, İstanbul’a özel görevle atanan Başsavcı'nın talimatı ile apar topar gözaltına alındı. Bu hukuksuzluğa bir an önce son verin. Yargıyı da gazetecileri de rahat bırakın" ifadelerinde bulundu.

Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
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