Özel'den pankart soruşturmasına yanıt: "Ekrem Başkan'ı bırakana kadar onlara huzur yok"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Halk Koşusu öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir'in 'Free İmamoğlu' (İmamoğlu'na özgürlük) yazılı pankartı Boğaziçi Köprüsü'ne asmalarına ilişkin açılan soruşturmaya yanıt veren Özgür Özel, "Cürmü kadar yer yakar. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem başkan her yerde" dedi.

Özel, şu ifadeleri kaydetti:

"Birileri Ekrem Başkan'ın posterlerinin asılmasını yasaklamıştı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem Başkan seçilmiş belediye başkanı. Sadece iddia var iddianame bile yok. Ve suçu ispatlanmadan suçlu muamelesi yapıp 'resmini asamazsın, afiş asamazsın' dediler. Dün 4 milletvekili arkadaşımız o afişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Asya ile Avrupa'yı ilk birleştiren köprünün üzerine astı.

"EKREM BAŞKAN'I BIRAKANA KADAN ONLARA HUZUR YOK"

'Niye astınız' diyorlarmış. Şampiyon olan asmıyor mu? 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu İstanbul'da. Şampiyonun resmini astık. Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek. Mücadelemiz sürecek. Yüksek enerjiyle, yaratıcı fikirlerle, şok etkici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkan'ı bırakana kadar onlara huzur yok. Bize durmak yok ama onlara da huzur yok.

Cürmü kadar yer yakar! Yapsın adli işlem. Beklesin bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde"

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun görsellerinin savcılık tarafından yasaklanması üzerine CHP milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sosyalist Enternasyonal heyetinin, Boğaziçi Köprüsü’nün (Yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) altından geçtikleri esnada köprüde "Free İmamoğlu" "İmamoğlu‘na özgürlük" yazılı pankartı dün (24 Mayıs) asmıştı.

Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için “Free İmamoğlu” yazılı pankartın Boğaziçi Köprüsü’ne asılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “adli işlem başlatıldı” duyurusu gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanılmıştı:

"24.05.2025 günü Saat 19:40 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzey Yol Girişinde , CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek, İlhami Özcan Aygun, Ahmet Baran Yazgan ve Nimet Özdemir tarafından, köprüden sarkacak şekilde üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun siluetinin bulunduğu ve üzerinde ‘FREE İMAMOĞLU’ yazılı pankartı astıkları görülmüş olup; Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya müdahale edilerek pankart kaldırılmış, konu ile ilgili adli işlemlere başlanmıştır."