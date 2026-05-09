Özel'den Rize mitingine çağrı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 108'ncisi yarın Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. CHP bu mitingde aynı zamanda çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile mitinge çağrıda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"87 yaşındaki annemizi hâlâ bahçede çalıştıran, esnafın kasasına ortak olan, emeklinin kursağından lokmasını çalanlara karşı... Dertleri omzumuza aldık, umudu Rize meydanına taşımaya geliyoruz.

9 Mayıs Cumartesi | 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı | 13.30"