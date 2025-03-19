Özel'den saat 20.30'da Saraçhane’de buluşma çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'deki binasında bekleyen kalabalığa seslenerek saat 20.30'da toplanma çağrısı yaptı. Saraçhane önüne çağrı yaptı.

Özel, bu akşam 20.30'da hep birlikte buradayız. Buradan hem dayanışmamızı, hem direncimizi hem de mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel'in hitabı sırasında belediye binası önünde bekleyen kalabalık sık sık "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

SOL PARTİ DE SARAÇHANE'YE ÇAĞRI YAPTI

Özel'in çağrısının ardından SOL Parti de Saraçhane'de buluşmak için çağrı yaptı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün X hesabından yapılan açıklamada, "Emekçi halkımıza çağrımızdır, İstanbul’un her noktasında yargı darbesine karşı direnelim! Tek adam rejimine karşı hep beraber demek için Saraçhane Meydanı’nda buluşalım" ifadelerine yer verildi.