Özel'den saat 20.30'da Saraçhane’de buluşma çağrısı
CHP lideri Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Direnmeyedecam edeceklerini vurgulayan Özel, saat 20.30'da Saraçhane önünde toplanma çağrısında bulundu. SOL Parti'den yapılan açıklamada da "Tek adam rejimine karşı hep beraber demek için Saraçhane Meydanı’nda buluşalım" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'deki binasında bekleyen kalabalığa seslenerek saat 20.30'da toplanma çağrısı yaptı. Saraçhane önüne çağrı yaptı.
Özel, bu akşam 20.30'da hep birlikte buradayız. Buradan hem dayanışmamızı, hem direncimizi hem de mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Özel'in hitabı sırasında belediye binası önünde bekleyen kalabalık sık sık "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.
SOL PARTİ DE SARAÇHANE'YE ÇAĞRI YAPTI
Özel'in çağrısının ardından SOL Parti de Saraçhane'de buluşmak için çağrı yaptı.
SOL Parti İstanbul İl Örgütü'nün X hesabından yapılan açıklamada, "Emekçi halkımıza çağrımızdır, İstanbul’un her noktasında yargı darbesine karşı direnelim! Tek adam rejimine karşı hep beraber demek için Saraçhane Meydanı’nda buluşalım" ifadelerine yer verildi.
📢 Emekçi halkımıza çağrımızdır,— SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) March 19, 2025
İstanbul’un her noktasında yargı darbesine karşı direnelim!
Tek adam rejimine karşı hep beraber demek için Saraçhane Meydanı’nda buluşalım!
🕣 20.30 pic.twitter.com/gonfTHAOf8