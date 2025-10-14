Özel'den Sarıyer mitingine çağrı: "Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız. Biz sırtımızı millete dayadık!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Ekim Çarşamba günü Sarıyer'de gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrı yaptı.

X sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Özel, "Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız. Biz sırtımızı millete dayadık!" derken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Trump'a sarılarak iktidarda kalamazsın" dediği videoyu da paylaştı.

Özel'in mitinge çağrı notu şöyle:

"Makamı veren millettir!

Eğer o makam güvenini kaybederse, millet gereğini yapar!

Siz sırtınızı icazet aldıklarınıza dayadınız.

Biz sırtımızı millete dayadık!

Meydanlardayız, yan yanayız, omuz omuzayız!

Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı | 15 Ekim Çarşamba | 19.30"