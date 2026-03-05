Özel'den "Sevgili dostum Pedro" açıklaması: Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırılarına karşı çıkan ve ABD'ye üslerini kullandırmayı reddeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e destek açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Sanchez'in açıklamalarının ardından savurduğu tehditleri eleştiren Özel, "Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!" dedi. Özel, Sanchez'e "Sevgili dostum Pedro" diye seslendi. Özel, mesajını İspanyolca "Kardeşçe selamlar" şeklinde bitirdi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Sevgili dostum Pedro,



ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı gösterdiğiniz onurlu duruşu kutluyoruz.



Bu tutumunuz, Türkiye ve İspanya’yı daha da yakınlaştırdı.



Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!



Un abrazo fraternal."