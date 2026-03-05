Giriş / Abone Ol
İsrail'in saldırılarına karşı çıkan ve ABD'ye üslerini kullandırmayı reddeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine tepki gösteren CHP lideri Özel, "Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!" dedi.

  • 05.03.2026 20:45
  • Giriş: 05.03.2026 20:45
  • Güncelleme: 05.03.2026 20:51
Kaynak: Haber Merkezi
Özel'den "Sevgili dostum Pedro" açıklaması: Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in saldırılarına karşı çıkan ve ABD'ye üslerini kullandırmayı reddeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e destek açıklaması yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Sanchez'in açıklamalarının ardından savurduğu tehditleri eleştiren Özel, "Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!" dedi. Özel, Sanchez'e "Sevgili dostum Pedro" diye seslendi. Özel, mesajını İspanyolca "Kardeşçe selamlar" şeklinde bitirdi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Sevgili dostum Pedro,
 
ABD ve İsrail’in saldırganlığına karşı gösterdiğiniz onurlu duruşu kutluyoruz.
 
Bu tutumunuz, Türkiye ve İspanya’yı daha da yakınlaştırdı.
 
Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız!
 
Un abrazo fraternal."

