Özel'den 'süreç' açıklaması: "Her şeyle sen övüneceksin, sıkışınca MHP’yi öne süreceksin"

CHP'nin "Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu hafta İstanbul'daki ayağı Sultangazi'de gerçekleştirdi.

Gazi Cemevi Önü'nde yoğun kalabalığın toplandığı mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vereceği mesajlar beklenirken şarkılar ve türkülerle coşkulu anlar yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, mektubunda yargılamanın canlı yayımlanması talebini yineledi ve "Benim kişisel sosyal medya hesabımı kapatmak yetmedi onlara, şimdi de Cumhurbaşkanı Adayı kimliğimle yaptığım paylaşımları engellemek için ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabımızı kapattılar. İddianameye karşı gerçeklerin ortaya konulmasını engellemek için internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Ben, aylardır ‘yargılama canlı yayınlansın, millet gerçeği görsün’ diyorum, onlar, aylardır bu talepten kaçacak delik arıyor" dedi.

Özgür Özel ise konuşmasında uyuşturucu ve çeteler konusuna değindi, "Öyle bir durumdayız ki bununla mücadele ediyormuş gibi yapıp, bir takım çetelerin korunması herkesin dilinde. Her gelen içişleri bakanı bir öncekini bununla mücadele etmemekle suçlayıp bilgi sızdırıyor" dedi. Özel, "AKP'yi yenen içeride, AKP'yi eleştiren gazeteciler içeride, AKP'yi protesto eden gençler içeride ama uyuşturucu baronları dışarıda, torbacılar köşe başlarında. Baronlar yatta, Ekrem Başkan Silivri'de" diye konuştu.

Sultangazi'de Alevi nüfusunun yoğun olduğunu ifade eden Özel, "Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır" diye konuştu ve kendi iktidarlarında bu sorunu çözeceklerini ifade etti.

19.50 | ÖZGÜR ÖZEL'DEN UYUŞTURUYLA MÜCADELE MESAJI

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı. Kalabalığı selamlayan Özel, "Gözün alabildiğine insan var, 5 ayrı yerde meydana gelen sokaklar apayrı miting meydanı olmuş, çatılar dolmuş. Sultangazi ayağa kalkmış, haksızlığa hukuksuzluğa direnmeye, darbecilerden hesap sormaya gelmiş Sultangazi" dedi.

Havai fişek atılması üzerine uyarıda bulunan Özel, "Bunu yapmayın abicim, kuşa faydası yok, doğaya faydası yok. Bırakın Tayyip Bey konuşurken atsınlar onu. Benim çatapata değil, bu meydana ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

"HER GELEN İÇİŞLERİ BAKANI BİR ÖNCEKİNİ BUNUNLA MÜCADELE ETMEMEKLE SUÇLAYIP BİLGİ SIZDIRIYOR"

Suç endeksi raporlarına değinen Özel, "AKP'nin kara düzeni kimseye iyi gelmedi. Bütün dünyada suç endeksi yakından takip ediliyor. En çok suç işlenen 10. ülkeyiz. Bizden daha çok suç işlenen, Myanmar, Meksika, Lübnan... Irak'ta bizden daha az suç işleniyor. Uyuşturucu ticaretinde hem transit hem hedef ülke. Öyle bir durumdayız ki bununla mücadele ediyormuş gibi yapıp, birtakım çetelerin korunması herkesin dilinde. Her gelen içişleri bakanı bir öncekini bununla mücadele etmemekle suçlayıp bilgi sızdırıyor" diye konuştu.

Ülkedeki çeteleşme ve uyuşturucu sorununa dikkat çeken Özgür Özel, iktidarın çetelerle hesaplaşmadığını vurguladı ve "Türkiye, uyuşturucu maddelerde hem transit ülke hem hedef ülke ve ülke içinde ucuz sentetik uyuşturucu kullanımı patlamış noktada. Bununla mücadele ediyormuş gibi yapıp, bir takım çetelerin fink atması, korunması, kollanması herkesin dilinde. Erdoğan'ın bu konudaki mücadelesi samimi olsa bu işin kökünü kazımak an meselesi ama bir omzunu bir suç örgütüne dayamış, adalet dayatmak yerine siyaset dizayn etmekle uğraşanlar memleketin bu büyük sorununu çözmüyorlar" diye konuştu.

Özel, "AKP'yi yenen içeride, AKP'yi eleştiren gazeteciler içeride, AKP'yi protesto eden gençler içeride ama uyuşturucu baronları dışarıda, torbacılar köşe başlarında. Baronlar yatta, Ekrem Başkan Silivri'de" dedi.

"ALEVİLERİN EŞİTLİK SORUNU VARDIR, BU SORUNU GÖRMEYEN AHMAKTIR, ALÇAKTIR"

Sultangazi'de Alevi nüfusuna değinen Özel, "Ben bir Sünni olarak söylüyorum" dedi ve şöyle konuştu: "Yıllardır mecliste de söyledim. Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır. Bu sorunu görmeyen ahmaktır, alçaktır. Cami ne kadar ibadethaneyse, cemevi o kadar ibadethanedir, nokta! Alevilik kültür değildir, inançtır. İnanç olduğu için saygındır, saygı duyulacaktır. Aleviler eşit yurttaştır, haklarını alana kadar mücadele sürecektir. Açıkça söylüyorum. Madımak utanç müzesi yapılacak. Cemevi ibadethane yapılacak."

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN AKIN GÜRLEK ANISINI ANLATTI

Özgür Özel ayrıca Sırrı Süreyya Önder'in Akın Gürlek ile olan diyaloğunu da anlattı. Özel, “Sırrı Süreyya Önder ‘Bu Akın Gürlek'i sen bilmezsin, ben bilirim. Bastı 3 buçuk yıl cezayı, hiç acımadı’ dedi" ifadesini kullandı. Özel, "Bugün bir tarafta komisyon, süreç, barış... Öbür tarafta Sırrı Süreyya'yı bir önceki dönem üstlendiği görevden işler değişince hapse atan Akın Gürlek'in bizimle uğraşması... Bu çelişki burada durdukça, bu adam burada durdukça, nasıl ilerleyecek bu süreç dediğimiz şey" diye konuştu.

Özel ayrıca şunları ifade etti:

“BALTAYI TAŞA VURDUNUZ, AK TOROSLAR ÇETESİNİ DAĞITIN”

“Buradan Sayın Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum: Biz de milletimiz de ailelerimiz de adaletin samimi duacılarıyız. Adalet için dua ediyoruz, başka bir şey için değil. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Nasıl FETÖ’de baltayı taşa vurduysan… Ben ‘Ergenekon’ dedim, ‘Balyoz’ dedim, ‘Kumpas’ dedim, kitap yazdım. Sen, ‘Ben, bunların savcısıyım’ dediysen… Arkasında durduğun Zekeriya Öz, Mustafa Balbay’ı, Mehmet Haberal’ı hapse attı. Genelkurmay Başkanı’nı terör örgütünün başı yaptı, hapse attı. Biz o gün orada duruyorduk, sen savcının arkasında duruyordun. O Zekeriya Öz, darbecilerin Zekeriya Öz’ü sıçan gibi yurtdışına kaçtı. Benim Mustafa Balbay da Mehmet Haberal da Genelkurmay Başkanı İlker Paşa da aramızda alnı açık, başı dik geziyorlar. Şimdi bir kez daha aynı kumpasın içindesiniz. İddianame yazıldı, AK Toroslar çetesinin arkasında duramadığını görüyorum. Bugün iddianameye çıkana kadar, böyle kürsüyü tuta tuta Ekrem Başkan’a ‘hırsız’, ‘rüşvetçi’, ‘yolsuz’ derken bugün diyor ki ‘Vallahi Özgür Bey savunuyor. Ben bir şey demiyorum. Yargının işidir.’ Belli ki o bomboş iddianameyi savunamayacak hale geldin. Buradan davette bulunuyorum: AK Toroslar çetesini dağıtın. Bu işlerde baltayı taşa vurdunuz. Millet iddianameyi de gördü, iftirayı da gördü, oyunu da gördü. Tutuksuz yargılama yapın. TRT’den canlı yayınlayın. Artık bu millet bu dertten kurtulsun. Bu milletin derdine odaklanılsın. Hizmet yarışı olsun. Bu yargı kollarını çekin. Tutuksuz yargılamayı başlatın. Bak Sultangazi ne diyor? ‘Erdoğan, ben milletim. Ben milli iradeyim. Adayımı bırak. Sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Bundan sonra sandıktan kaçamazsın. Hodri meydan.’ Sultangazi’de bıçak kemikte.”

“HER ŞEYLE SEN ÖVÜNECEKSİN, SIKIŞINCA MHP’Yİ ÖNE SÜRECEKSİN”

“Elbette biz terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Ama terörsüz ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Bunun sorumluluğunu samimiyetle üstlendik, üstlenmeye devam ediyoruz. Ama bir yandan birileri ‘barış’ diyecek, bir yandan bizim üç belediyemiz, DEM’in 10 belediyesi; 13 belediye kayyımla yönetilecek. Kürtlerin belediye meclislerine girmesi suç sayılacak. “Kent uzlaşısı”ndan tutuklular hala içeride olacak. AYM kararlarına göre Tayfun Kahraman hapiste duracak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala içeride olacak. Siyasi tutsaklar içeride olacak. Siz bir yandan ‘barış’ diyeceksiniz, bir yandan başka bir süreç yürüteceksiniz. Kimse bizden şunu beklemesin: Biz bugün orada - burada bir partinin içine nifak sokacak, o partinin, o siyasi hareketin aktörlerinin arasına girecek, orada sinsilik yapacak bir parti değiliz. Olmadık, olmayız. Meşru siyaseti takip ederiz, meşru muhataplara sonuna kadar saygı duyarız. Ama diğer yandan barış isterken bunu getirmeyen, daha derenin boyunu görmek için bile ‘Ben girmeyeyim, MHP önden girsin. Boğulursa o boğulsun. Derenin boyunu o ölçsün’ diyen Erdoğan’a söylüyorum, böyle Meclis’te yürürken bir karış mesafeden sorulan soruyu duymayan Erdoğan’a söylüyorum: Ülkeyi sen yöneteceksin. Rektörü sen atayacaksın, valiyi sen atayacaksın, emniyet müdürünü sen atayacaksın, yol yapıp sen açacaksın. Her şeyle sen övüneceksin, sıkışınca MHP’yi öne süreceksin. Sıkışınca soruyu duymazdan geleceksin. İyi olursa rant elde edeceksin. Kötü olursa sen sıyıracaksın, başkalarından hesap soracaksın. Bu siyaset çok gerilerde kaldı.”

“BİR TARAFTA ZULÜM, BİR TARAFTA BARIŞ OLMAZ”

“Buradan ilk kez Sultangazi’de rahmetli Sırrı Süreyya Önder’in bana da pek çok arkadaşına da anlattığı bir hikayeyi milletimizle paylaşayım. Sırrı Süreyya Önder dedi ki ‘Bu Akın Gürlek’i sen bilmezsin, ben bilirim. Biz 2015’te Dolmabahçe sürecine girdik. ‘Git’ dediler, gittik. ‘Gel’ dediler, geldik. Nevruz’da ‘’Mektubu sen okuyacaksın’ dediler. Barış olsun diye çıktım, okudum. Sonra Erdoğan zoru görünce ‘Dolmabahçe’den haberim yoktu’ dedi. Duracak bayrağın yerine kadar telefonda konuşuyordu. ‘Haberim yoktu’ dedi. Beşir Atalay’ı, kendi heyetini siyaset dışına attı. Bizim tarafı da mahkemelerin önüne attı. Ben 2015’te okuduğum mektuptan 3,5 yıl hapis cezası aldım.’ Cezayı veren hakim kim? Akın Gürlek o zaman. Bakın Allah gani gani rahmet eylesin, rahmetli dedi ki ‘Kürsüye yürüdüm, Akın Gürlek’e işaret ettim. Uzattı başını ‘Ne diyorsun?’ dedi. Dedim ki ‘Bana buradan ceza verme.’ Başka bir maddeden iki katını ver, buradan verme.’ ‘Niye?’ demiş. ‘Bir daha barış için inisiyatif alacak kimseyi bulamaz bu devlet’ demiş. ‘Sırıttı, bastı 3,5 yıl cezayı hiç acımadı’ diyor. Şimdi bugün bir yandan, bir tarafta ‘komisyon, süreç, barış’... Öbür tarafta Sırrı Süreyya’yı bir önceki dönem üstlendiği şeyden işler değişince hapse atan Akın Gürlek’in bizimle uğraşsın. Bu çelişki burada durdukça, bu adam burada durdukça nasıl ilerleyecek bu ‘süreç’ dediğiniz şey? Açıkça söylüyorum. Bir tarafta zulüm, bir tarafta barış olmaz. Bir tarafta haksızlık, bir tarafta hakkaniyetli bir iş olmaz. Kendi cesaret edemediği işi başkasına yaptıran Erdoğan denen kişiye, ‘Ya hükümet gibi hükümet ol. Ya da yapamıyorsan getir sandığı, yapacaklar göreve hazır’ diyorum. Açıkça söylüyorum. Yönetemeyenden Cumhurbaşkanı olmaz. Paçayı sıvamadan başkasının boyuyla derenin boyu ölçülmez. Burada kaçak dövüşerek, milleti öne atarak saçma sapan bir siyaset olmaz. Ben bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi’nin kardeşliğe, barışa olan inancının altını çiziyorum. Aldığımız sorumluluğun altını çiziyorum. Ancak ilk gün dedim, ‘Fikrimizdir gireriz, CHP’nin olduğu değil olmadığı komisyondan korkun’ dedim. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi doğru bildiği yerde, doğru bildiğini söyleyecek, doğru bildiğini yapacak. Bu milleti hiç kandırmadı, hiç kandırmayacak. Hiç aldanmadı, hiç aldanmayacak. Hiç aldatmadı, hiç aldatmayacak. Neredeysek orada duruyoruz. Erdoğan’ın tiyatrosunu da görüyoruz, samimi olanları da görüyoruz. Bütün samimiyetimizle de diyoruz ki ‘Hiç kimse korkmasın. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi.’”

“‘BİRİLERİ YAPSIN’ DERSENİZ BU MEMLEKET KURTULMAZ”

“Şimdi sona doğru geliyoruz. Sultangazi’nin keyfi yerinde mi? Mücadeleye devam mı? Hep birlikte direnişe devam mı? Çağrıldığınız yere gidin, mücadeleyi sonuna kadar verin. Çünkü eğer siz evde televizyon başında oturursanız, oradan izleyip ‘Birileri yapsın, kurtarsın’ derseniz bu memleket kurtulmaz. Televizyonu başında izleyip buraya gelebilecekken gelmeyen pijamalı kardeşime söylüyorum: ‘Ya o pijamayı çıkarıp aramıza katılacaksın, ya da geleceğin karartılacak, memleket satılacak, oturup orada ağlayacaksın.’ Biz meydandayız aslanlar gibi. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bugün 71’nci miting. 69 miting boyunca hep birlikte bağırdık. ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.’ Ve 69’ncu mitingden sonra Esenyurt’un seçilmiş belediye başkanı Ahmet Özer bir yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Ve ilk söz ‘Kalbim orada kaldı’ dedi. ‘Sevinemedim’ dedi. ‘Ben kurtuldum ama kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.’ Ahmet Özer’e, kızı Seraf’a, oğluna, bütün aileye, Esenyurt örgütüne, hepinize kocaman bir dayanışma alkış. Sultangazi beni duyuyor musun? Sen bu gece Sultangazi’nin sesini, mağdurların sesini, mazlumların sesini bütün Türkiye’ye duyurdun. Bundan sonra da birlikte miyiz? Mücadele edecek miyiz? Birlikte kazanacak mıyız? Hep beraber bu ülkeyi bir kez daha kurtaracak mıyız? Birlikte yürüyelim mi? Haydi o zaman yürüyelim arkadaşlar.”

19.30 | İMAMOĞLU: KAÇACAK DELİK ARIYORLAR

İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. Konuşma sırasında sık sık "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı. İmamoğlu, "Sultangazi'de Millet İradesine Sahip Çıkıyor

İmamoğlu: Ben, aylardır ‘yargılama canlı yayınlansın, millet gerçeği görsün’ diyorum, onlar, aylardır bu talepten kaçacak delik arıyor" dedi.

İmamoğlu'nun mektubu şöyle:

“Sevgili İstanbullar, benim güzel hemşerilerim… Sultangazi’nin değerli hanımefendileri, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, dostlukla kucaklıyorum. Burası, milletin iradesini yok sayma hadsizliğini gösterenlere karşı, hukuka ve demokrasiye sahip çıkanların meydanıdır. Burası, adalet ve hürriyet sevdalılarının meydanıdır. Birliğin ve kardeşliğin meydanıdır. On milyonların umudu bu meydandadır. Sizler; umudun, cesaretin, direncin simgelerisiniz. Her birinizle gurur duyuyorum, yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir yıldır süren, her türlü imkânın seferber edildiği bir soruşturmanın sonucunda ortaya konan iddianame, bir utanç vesikasıdır. Hukuk adına, demokrasi adına, siyasi ahlak adına bir utanç vesikasıdır. Hukukun, devlet ciddiyetinin gerekleri ayaklar altına alınmış, iddianame adı altında ortaya bir ‘siyasi niyet beyanı’ konulmuştur. Bu iddianameyle iktidar; rakiplerine hayat hakkı tanımama, milli iradeyi baskı altına alma niyetini açıkça ilan etmiştir. Kanıtsız, tutarsız, hukuksuz bir iddianameyle, bizi siyasetin dışına atmaya çalışanlar, milletin özgürce seçim yapmasından korkuyorlar. Belediyelerde ortaya koyduğumuz olağanüstü performanstan korkuyorlar.”

“BİZE DUYULAN KİN VE ÖFKENİN NEDENİ…”

“Bize duyulan kin ve öfke, milletimizin bizim yönetim becerimize ve ahlakımıza gösterdiği büyük teveccühe karşı duyulan kin ve öfkedir. Bize duyulan kin ve öfkenin nedeni, Sultangazi’ye kazandırdığımız kreşlerdir, Kent Lokantası’dır, Ahmed Arif Kütüphanesi’dir. İhtiyaç sahiplerine en adil biçimde sunduğumuz sosyal destek ve yardımlardır. İş arayan vatandaşlarımızı iş verenlerle buluşturduğumuz Bölgesel İstihdam Ofisimizdir. Bize duyulan kin ve öfkenin nedeni, onlardan kat be kat fazla yaptığımız metrolardır, imar çetelerinden kurtarıp halka açtığımız yeşil alanlardır. İnancı, kimliği, cinsiyeti, siyasi düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun herkese aynı gözle bakıp, eşit davranma ahlakını bu şehrin yönetimine hâkim kıldığımız için bize karşı kin ve öfke duyuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde, hatta ülkemizin tarihinde ilk kez bir ‘İnanç Masası’ kurarak, camilere, cemevlerine, kiliselere, sinagoglara eşit hizmet ettiğimiz için bize düşmanlık besliyorlar. Çünkü biz; bu eşitlikçi, adaletli yönetim anlayışımızla, onların elindeki ‘kutuplaştırarak iktidarda kalma silahını’ etkisiz hale getiriyoruz.”

“ONLAR, MİLLETTEN KORKUP KAÇANLAR; BİZ İSE MİLLETE GÜVENİP, KUCAK AÇANLARIZ”

“Onları iyi tanıyın. Onlar, milletten korkup kaçanlardır. Biz ise millete güvenip, kucak açanlarız. Onları iyi tanıyın. Onlar; hukuku yok sayıp, siyasi rakiplerini yargısız infaz etmeye kalkanlardır. Beni, Silivri’de bir hücrede tutmak yetmiyor onlara. Sesim hiç duyulmasın, fiziki varlığım hiç görülmesin, düşüncelerim, sözlerim hiç yayılmasın istiyorlar. Benim kişisel sosyal medya hesabımı kapatmak yetmedi onlara, şimdi de Cumhurbaşkanı Adayı kimliğimle yaptığım paylaşımları engellemek için ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabımızı kapattılar. İddianameye karşı gerçeklerin ortaya konulmasını engellemek için internet sitelerini, sosyal medya hesaplarını kapatıyorlar. Ben, aylardır ‘yargılama canlı yayınlansın, millet gerçeği görsün’ diyorum, onlar, aylardır bu talepten kaçacak delik arıyor. Ama yolun sonu göründü. Korku kaybedecek, cesaret kazanacak. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak. Bir kişi kaybedecek, bir büyük millet kazanacak. Onlar için yol bitti. Biz ise yolun başındayız. Millet sırtını döndü, onların umudu kalmadı. Artık umut sizsiniz. Umut sizsiniz!”