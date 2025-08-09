Özel'den Tokat mitingine davet: "Bu iktidarı değiştireceğiz, kötü giden ne varsa iyisiyle değiştireceğiz"

CHP, yarın saat 20.00’de Tokat GOP Bulvarı’nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek.

Yurttaşları mitinge davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ülkede yüzleri güldürmek için tek çare var. Bu iktidarı değiştireceğiz! Omuz omuza, birbirimizden güç alarak, kötü giden ne varsa iyisiyle değiştireceğiz. Yarın Tokat’ta buluşuyoruz" ifadesini kullandı.



