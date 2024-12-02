Özel'den tutuklamalara tepki: "Bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto eden kimse tutuklanmayacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Buradan söz veriyorum ki, bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto hakkını kullanan hiç kimse tutuklanmayacak, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılacaktır" dedi.

Güncel 02.12.2024 18:59 Giriş: 02.12.2024 18:59

Güncelleme: 02.12.2024 19:06 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)