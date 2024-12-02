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Özel'den tutuklamalara tepki: "Bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto eden kimse tutuklanmayacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Buradan söz veriyorum ki, bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto hakkını kullanan hiç kimse tutuklanmayacak, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılacaktır" dedi.

Güncel
  • 02.12.2024 18:59
  • Giriş: 02.12.2024 18:59
  • Güncelleme: 02.12.2024 19:06
Kaynak: Haber Merkezi
Özel'den tutuklamalara tepki: "Bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto eden kimse tutuklanmayacak"
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Gemiler Gazze’ye bomba taşıyor" sloganıyla protesto eden 9 kişinin tutuklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, "İfade haklarını kullanan gençler, serbest bırakılmalıdır" dedi.

Özel'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Tayyip Erdoğan'ı protesto eden 9 gencin tutuklanması kararı, ülkemiz demokrasisinin içine düştüğü vahim tabloyu kanıtlamaktadır. İfade haklarını kullanan gençler, serbest bırakılmalıdır.

Buradan söz veriyorum ki, bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yönetiminde protesto hakkını kullanan hiç kimse tutuklanmayacak, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engeller kaldırılacaktır."

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