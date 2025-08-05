Özel'den Tuzla mitingi çağrısı: "Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz"

CHP, yarın saat 20.30'da Tuzla sahilinde miting düzenleyecek.

Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz!



Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!



🗓️6 Ağustos Çarşamba

⏰20.30

📍Tuzla Sahil, İTÜ Denizcilik Fakültesi Önü pic.twitter.com/dmA3c9aBIj — Özgür Özel (@eczozgurozel) August 5, 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz! Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!"