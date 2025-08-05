Özel'den Tuzla mitingi çağrısı: "Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz"
CHP lideri Özgür Özel, partisinin yarın Tuzla'da düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, yarın saat 20.30'da Tuzla sahilinde miting düzenleyecek.
Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 5, 2025
Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!
🗓️6 Ağustos Çarşamba
⏰20.30
📍Tuzla Sahil, İTÜ Denizcilik Fakültesi Önü pic.twitter.com/dmA3c9aBIj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz! Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!"