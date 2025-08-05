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Özel'den Tuzla mitingi çağrısı: "Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz"

CHP lideri Özgür Özel, partisinin yarın Tuzla'da düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

Güncel
  • 05.08.2025 21:03
  • Giriş: 05.08.2025 21:03
  • Güncelleme: 05.08.2025 21:07
Özel'den Tuzla mitingi çağrısı: "Kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz"

CHP, yarın saat 20.30'da Tuzla sahilinde miting düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya geliyoruz. İşçiye, emekliye, çiftçiye, memura adalet getirmek için geliyoruz! Yarın 19 Mart Darbesi sonrası 43’üncü buluşmamızda Tuzla'da olacağız!"

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