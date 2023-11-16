Özel'den 'yargı krizi' açıklaması: Bu yürüyüşe çelme takan, Türkiye’ye çelme takar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay ile AYM arasındaki yargı krizine ilişkin, "Anayasa dünyada 800 yıllık, Türkiye’de ilk adımları atılmaya başlayalı 200 yıllık bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe çelme takan, Türkiye’ye çelme takar" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyareti öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Anayasa tartışması, Özgür Özel’in-Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışması değildir. Gece 3'te ateşlenmiş, havale geçirecek bir çocuğun ilacının bulunup bulunmama meselesidir. Türkiye’nin bir ucuna bir hekimin gidip gitmemesi meselesidir. Barınma hakkı meselesidir. Çocukların parklarda yatmama, örgütlenme hakkı meselesidir" dedi.

"Siz anayasayı bir yerden yok saymaya başlarsanız, önüne gelen başka bir yerini yok sayar" diyen Özel, "Düzen kalkar, devlet kalkar. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a karşı devleti, hukuku, düzeni savunuyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ‘kendi bindiğin dalı kesme’ diyorum. Onun cumhurbaşkanlığını güvence altına alan anayasa maddesini savunuyorum" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Yarın kimin cumhurbaşkanı olacağına milletin karar vermesi anayasadır, babadan oğula geçmesi anayasasızlaştırmadır. Anayasa dünyada 800 yıllık, Türkiye’de ilk adımları atılmaya başlayalı 200 yıllık bir yürüyüştür. Bu yürüyüşe çelme takan, Türkiye’ye çelme takar."