Özel'den yarınki Düzce mitingi için yurttaşlara çağrı: Türkiye için hep birlikte başaracağız

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan ve her hafta bir ilde ve İstanbul'da bir ilçede gerçekleştirilen mitinglerin bu haftaki ayağı Düzce'de gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin Düzce ayağı için çağrı yaptı. Özel, "Yarın, adalet ve demokrasi için sesimizi Düzce’den yükselteceğiz!" dedi.

Sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yapan Özel, şunları söyledi:

"Biz, Türkiye için hep birlikte başaracağız.

Ekrem Başkan’ımızı ve tüm yol arkadaşlarımızı bu haksızlıktan kurtarıp özgürlüğe kavuşturacağız.

Yarın, adalet ve demokrasi için sesimizi Düzce’den yükselteceğiz!

🗓️31 Mayıs Cumartesi

⏰14.00

📍Anıtpark Meydanı"