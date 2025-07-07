Özel: Dokunulmazlığım kaldırılırsa bunun da bir maliyeti olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'de Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Özel, CHP’li başkanların tutuklanması, normalleşme, dokunulmazlığının kaldırılması, CHP mitingleri gibi konularda açıklamalarda bulundu. Dokunulmazlığının kaldırılmasının gerçekleşme ihtimalini ve olası sonuçlarına ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar" dedi.

Bolu'da Kartalkaya'da bölgesinde yer alan Grand Kartal Otel'inde çıkan yangına ilişkin görülen davayı takip eden Özgür Özel, "Turizm Bakanı gördük yatından takip ediyor. Hesap vermekten kaçıyor. Olacak iş değil. Aileler çok tepkili. Sonunun Soma gibi olması için mücadele edeceğiz" dedi. Özel, Soma maden faciası ile Kartalkaya arasında benzerlikler olduğunu belirtti.

"6 ay önce klasik denetim yöntemleri işlevsiz kalıyor, bu konuyu Meclis araştırsın diye bir önerge verdim. Soma'da daha müfettişe söylemeden maden şirketlerinin haberi oluyormuş. Madende bir alet çalışacaksa elektrikli olmalı ve şarj ediliyor olmalı. Bunlar benzinli araçları kazıların içine gömüyorlarmış. Havalandırma yetmez demişler, para hırsından yapmamışlar. Burada da sezon geçsin bakarız demişler. Bugün ilk sanık genel müdürdü, ben diğer otelin müdürüyüm diye konuştu. Bir avukat dedi ki 'Senin otelinde var mı?' o da 'Yok' dedi. Tamam belki buradan tamamen sorumlu değil ama aynı eksikleri orada da yapmışlar."

Almanya'dan örnek veren Özel, iş kazaları ve iş güvenliğine ilişkin eğitimlerin sıkı olduğunu belirterek 13 yıldır madende can kaybının olmadığını vurguladı.

METAN GAZI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN ASKERLER

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yaşamını yitiren Nuri Melih Bozkurt'un naaşının aranma çalışmasında 19 askerin metan gazından zehirlenmesi ve 12'sinin yaşamını yitirmesine ilişkin Özel, "2 sene önce bir Mehmetçiğimiz şehit olmuş. Onu bulmak önemli ama içeride ölçüm yok, dışarıda kimse yok. Devlete emanet 19 civciv ölse hesabını sorarsın. Koskoca devletsin. Ama 12 aslan parçası öldü. Nasıl böyle boşu boşuna bir hata yapıldı? Biz Meclis zemininde bu işin soruşturulması için orada olacağız. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra" dedi.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI İHTİMALİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında açılan soruşturma ve Meclis'e gelen fezlekeye ilişkin ise şu ifadeleri konuştu:

"Bana soruşturma açmasa, dese ki 'İfade özgürlüğü var, gerek yok soruşturma açmam' o savcıyı sürerler. Hem de pazar akşamı açılmış. Çünkü pazartesi sabaha bıraksalar Akın Gürlek açacak. Memnuniyet duyduğum şey Akın Gürlek'in yetkisi altında değil. Adamda kibir var, şımartılmışlık var. Ama bu majestelerinin savcısı olduğu için her şeyi yapıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok iyi yapmış. Hiç olmazsa kendisini o Akın'a ezdirmemiş. Hakkımda bir tazminat davası açmış. Vaktiyle Hulusi Akar da açmıştı onu da kazandık. Ama AKP'nin Gençlik Kollarından kürsüye yerleştirilmiş arkadaşlar var. Hiçbirimizin gözünün yaşına bakmıyor."

Kürşad Oğuz'un dokunulmazlığının kaldırılmasının gerçekleşme ihtimalini ve olası sonuçlarına ilişkin sorusuna Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. Seçimden sonra birinci partisi olduk. Gittim ziyarete bulundum. Türkiye Belediyeler Birliğini beraber yönetelim dedik, onlar hiç yapmadılar. Ama bu normalleşme CHP'ye yarar dediler.

CHP terör bitsin ister. Terör örgütünün başı ile devlet görüşüyor. Bizi suçluyorlar ki DEM ile görüştünüz. Meselenin özü şu, seçim kazandığım yerde kazanırım, kazanamayacağım yerde kente karşı suç işlemeyecek olan kişiyi desteklerim. Benim adayım Ahmet Özer. Kendisi de Kürt. Kürt siyasi hareketinden isimler bulmuşum koymuşum. Bunları suç saymış. Orada bir şey yok ama bu tarafta belediye meclisine bir Kürt girdi diye suç. Bizimkiler içeride yatacak, öbür tarafta süreç işleyecek."

Bu sertleşmenin normalleşme olarak nitelendirilen süreçte CHP'nin yükselmesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Özel, "Sesler kaybolmuyor ama atmosferde kalırmış ya. O sesleri duyarsak, biri diyor ki 'Normalleşme CHP'ye yarıyor' o da 'Bitirmeyin, bitirtin' diyor. Önce teğmenler oldu. Döndü dolaştı Akın Gürlek'i görevlendirdi. Anayasa diyor ki biri kürsüden ayrılırsa geri dönemez. Ama Akın Gürlek döndü. Bakan yardımcısı yazmıyor diye saymıyorlar. Akın Gürlek AKP'li bir siyasetçiyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu" dedi.

Tüm CHP'li belediye başkanları ile yarın toplantısının olduğunu açıklayan Özgür Özel, sonrasında MYK toplantısı yaparak yol haritası çizeceklerini ifade etti.

Her hafta yapılan il ve ilçe mitinglerine değinen Özgür Özel, "Bir siyasi partinin mitingleri böyle popülerleşmez. Bu bir eylemlilik hali. Tarihte bu eylemin bir yerinde yer almak istiyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, konuşmasında şunlarla devam etti:

"İMAMOĞLU'NA SIRTINI DÖNEN, MİLLETE SIRTINI DÖNER"

"Bana diyor ki, 'sokaklardan çekil, genel merkezine dön'. Bir yandan tehdit var. Ekrem'i bırak dediği adamın arkasında 15,5 milyon oy var. İki elinde bastonlu teyzeye borçluyum. Bana 'Ekrem'i bırak' diyor. Türkiye'nin bütün sokaklarında görülmedik kalabalık vardı. Ekrem İmamoğlu'na sırtını dönen, millete sırtını döner. Artık ne Özgür'ün ne de partinin adayıdır. O milletin adayı.

Düşmüş yüzde 29'lara. Bizim partimizi karıştırmaya çalışıyor. Kendince siyaset mühendisliği. Her şeyin bir sonu var işte. Ben seçildim ben yaparım, diyordu. E şimdi de ben kazandım.

Türkiye'de seçim hukuku itiraz hukukudur. YSK'nin kararı kesindir. Başka yere gidemez. Bundan sonra 'tam kanunsuz' derseniz her seçim tartışmalı hale gelir. Asliye hukukun YSK'nın temyiz mahkemesi olarak görev yapması mümkün değil. O davayı uzatmaya bakıyorlar. Bir sonuç olmaz."

ERKEN SEÇİM NEDEN 2 KASIM OLSUN İSTENİYOR?

Özgür Özel, 2 Kasım'ın özel bir gün olmadığını kışa girmeden seçimin yapılmasını istediklerini söyledi. Özel, "Onun şöyle bir sorunu var. 31 Mart'ta kaybetti ve kötü adaylarına mal etti. Uçakta kendine sordurtmuş anketleri. Anketlerde birinci çıktığını söylemiş. Madem birincisin koy sandığı. Cesaret bugüne dair bir şeydir. Gel Kasım'da cesur ol" dedi.

MANAVGAT'TAKİ GÖRÜNTÜLER

Özgür Özel, "O görüntüler montajsa arkadaşımızın arkasında dururuz. Ama montaj değilse Allah onun bin kere cezasını versin. Böyle bir dönemde kendi ve ailesinin namusunu bırak, partisinin geleceğini düşünmediyse affetmek mümkün değil. Birtakım bilgiler var ve iç açıcı değil. Erken bir şey söylemek istemem tabii." dedi.