Özel: "Eğer belediyeye çökülürse, AK Parti'nin bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nin bu çarşambaki adresi Gaziosmanpaşa.

CHP'li belediyelere yönelik yürütlen 5. dalga operasyonlarında belediye başkanının gözaltına alındığı ve tutuklandığı Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen miting alanında on binlerce yurttaş toplandı.

Ekrem İmamoğlu'nun Gaziosmanpaşa'ya mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

Ekrem İmamoğlu, "Bu en ağır şartlar altında bile hiçbirimizde bir korku yok, bir yılgınlık yok. Çünkü bugün yaşadıklarımızın vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz" dedi. İmamoğlu mesajında tutuksuz yargılanmalarından korkulduğunu söyledi: "Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka cevap vermemizden korkuyorlar."

ÖZGÜR ÖZEL: EYLEM YAPMAYA GELDİK

İmamoğlu'nun mesajının ardından kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buraya birilerinin gözüne girmeye veya miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik" dedi.

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da konuşuyor: "Buraya birilerinin gözüne girmeye veya miting yapmaya değil eylem yapmaya geldik"https://t.co/7OKYLrVv42 pic.twitter.com/xs6Tp1JTEq — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 4, 2025

Özel, "Bakın psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, bu annemin göz yaşlarında boğulacaklar" dedi.

Özgür Özel: "Bakın psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız, bu annemin göz yaşlarında boğulacaklar"https://t.co/7OKYLrVv42 pic.twitter.com/rvCdsjMfnz — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 4, 2025

Özgür Özel "Bu belediyeye çökülürse AKP'nin sandık fikrini kafasında bitirdiğini, darbeye niyetlendiğini ve bir daha seçim yapmamayı planladığını gösterir" dedi.

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'da konuşuyor: "Bu belediyeye çökülürse AKP'nin sandık fikrini kafasında bitirdiğini, darbeye niyetlendiğini ve bir daha seçim yapmamayı planladığını gösterir"https://t.co/7OKYLrVv42 pic.twitter.com/K16K31bTdg — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 4, 2025

GAZİOSMANPAŞA GERÇEKLERİNİ ANLATTI

"Yarın Bakanlık Hakan Bahçetepe'yi görevden uzaklaştıracak, bunlar gelecekler Belediye Meclisi'nde 18 AK Partili, 3 MHP'li 21 kişi Belediye Başkanvekili seçecekler" diyen Özgür Özel'in Gaziosmanpaşa Belediyesi'yle ilgili konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ekrem Başkan'ın ve onurlu mücadele verenlerin yanındayız! Bileklerini 'yargı sopasıyla' kırmaya çalışanlara karşı, onlara inanan, güvenen, kefalet koyan milyonlar var! Bu kararlılık asla sönmeyecek.

İşte şimdi özellikle Gaziosmanpaşa'daki durumu bir açık anlatmak lazım. Bütün Türkiye'nin bilmesi lazım. Biz yeniden oyları sayarken, 1 Nisan sabahı önceki belediye başkanı, Aziz İhsan Aktaş denilen kişinin bir başvurusunu... 1 Nisan sabahı bir evrak yollamış.

Belediye Meclisi'nde AK Parti-MHP çoğunluğu var. Evrak sisteme girmiş, Hakan mazbatayı alınca önünde görmüş. 'Bu ne?' demiş. Belediye Meclisi'nde Haziran ayında bu başvuru eski belediye başkanının belediye meclisine yolladığı AK Parti ve MHP'li bütün belediye meclis üyelerinin de oy verdiği kararlar bu Aziz İhsan Aktaş'ın hepinizin bildiği benzin istasyonundaki yer ile ilgili karar çıkmış. Hakan'ın belediye başkanlığı döneminde başvuru yok, yapılan işlem yok. Meclis'e gitmiş, AK Parti-MHP'nin oylarıyla Meclis'ten geçmiş.

Aziz İhsan Aktaş'a 'İftira at seni serbest bırakalım' diyorlar. Kumpasçılar iftiracının ortağıyla Hakan Bahçetepe'nin bir yılda üç kez aynı bazdan bir araya gelmesini rüşvet ilan ettiler.

Yarın Bakanlık Hakan Bahçetepe'yi görevden uzaklaştıracak, bunlar gelecekler Belediye Meclisi'nde 18 AK Partili, 3 MHP'li 21 kişi Belediye Başkanvekili seçecekler.

Eğer belediyeye çökülürse, artık AK Parti'nin sandık fikrini kafasında bitirdiğini, darbeye hepten niyetlendiğini, bir daha seçim yapmamaya hazırlandığını gösterir."

"AKIN, SERT KAYAYA ÇARPTIN"

İBB operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanları ve eski milletvekilinin de aralarında bulunduğu isimlerin dün sağlık kontrolüne götürülürken polisler tarafından topluca görüntülerinin çekildiği video kayıtlarına tepki gösteren Özgür Özel, "Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" dedi.

Özel şöyle konuştu:

“Dün sabah bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine, sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi, çok eski zamanlarda suç örgütlerine, terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. Yaş sırasına, kıdem sırasına göre dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler, kamerayı çalıştırdılar, teker teker önünden geçirdiler. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Buradan şunu söyleyeyim: Dün o görüntü Türkiye’yi belki 60-70-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü; darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete ‘Senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun?’ diye millete kafa tutmaktadır. O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Bütün İstanbul’a soruyorum. Bütün İstanbul’a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa çekeni de çektirene de bin pişman etmeye var mısınız? Var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan’a da söylüyorum, AK Parti’de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın.”