Özel eğitim desteği tutarları güncellendi: Bireysel eğitim desteği 6.100 liradan 7.748 liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 Yılı Özel Eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden aldığı destek eğitiminin bütçeden karşılanacak tutarları güncellendi.

Engelli bireylerin bireysel eğitim için aylık destek tutarı KDV hariç 7.748 TL, grup eğitimi için ise 2.168 TL olarak belirlendi. Düzenleme, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak

GEÇEN SENE 6.100 TL İDİ

Yani 2026’da 7.748 TL olan destekten önce, 2025’te bireysel eğitim desteği 6.100 TL idi. Grup eğitimi desteği ise aylık 1.708 TL idi.