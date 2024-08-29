Özel eğitim sınıfına kilit vuruyorlar

Ada Sude ATAK

Okullarda engelli ve özel çocuklara yönelik açılan özel eğitim sınıflarına gereken önem gösterilmezken açılmış olanlar da kapatılıyor. Son örnek Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden. Eğitim-öğretim döneminin açılmasına az bir süre kala Ereğli İhsan Yılmaz İlkokulu’nda dört “özel” gereksinimli öğrencilerin gittiği sınıfa kilit vuruldu. Gerekçe olarak okulun tam zamanlı eğitime geçmesi ve sınıf ihtiyacının olması gösterildi.

Oğlunun gittiği sınıfın kapatılmasına tepki gösteren Dilek Gedik, özel eğitim sınıfında 3 arkadaşıyla birlikte öğrenim gören oğlu Ö.G.’nin bu sene 4’üncü sınıfa geçeceğini ancak okulun kapatılmasıyla okul değiştirdiğini söyledi.

İLK 'ÖZELLER' FEDA EDİLİYOR

Her türlü sıkıntıda ilk olarak “özel” çocukların feda edildiğini belirten Gedik, “Kaynaştırma bütünleştirme konusunda çok ilerleme kaydettik. Oğlum 3 yıldır bu sınıftaydı ve alışmıştı. Şimdi okulumuz değişti ancak bu tür durumlarda mekân ihtiyacı veya başka bir fiziksel durum söz konusu olduğunda ilk feda edilen kesim özel çocuklar oluyor’’ ifadelerini kullandı.

Özel eğitime muhtaç çocukların yeni ortamlara ve durumlara kolay kolay alışamadıklarına dikkat çeken anne Gedik, sınıfın kapatılmasının üç yıllık emeklerini yok edebileceğini belirtti.

Gerekli özenin gösterilmediğini ve bu öğrencilerin okullarda istenmediğini dile getiren Gedik, “Genel zihniyet bu çocukları eğitimde bir kambur olarak görüyor. Ve genellikle il-ilçe millî eğitim müdürlükleri veya okul müdürleri okullarında bu tür çocukların olmasını istemiyorlar. Maalesef çok üzücü ama birçok yerde durum böyle’’ dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu’ndan Serap Dikmen Ahmetoğlu da yaşanılan durumun eğitimde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Ahmetoğlu, “Otizmli çocukların eğitim hakkı diğer çocuklar gibi sağlanmak durumunda. Kendi çevrelerinde kontenjan doluluğu ya da farklı nedenlerle başka bir yere taşımalı eğitimle otizmli çocukların eğitimini sağlamak, eğitimde eşitlik ilkesine aykırı’’ dedi.

Kendisi de özel gereksinimli bir genç annesi olan Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Başkanı Parin Yakupyan da yaşananların kabul edilemez olduğunu kaydetti. Yakupyan, “Okullar farklı gelişen çocuklara hazır değil. Aslında biz isteriz ki bu çocuklarımız mümkün olduğunca az kısıtlandırılmış ortamda kaynaştırma veya bütünleştirme eğitiminde öğrenim görebilsinler. Çünkü en doğru olan öğretim akranlarından taktik yoluyla öğrenecekleri öğretimdir. Hiçbir özel gereksinimli çocuk toplum dışına itilerek ve izole edilerek kazanılamaz’’ ifadelerini kullandı.