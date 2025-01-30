Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim desteği kaç TL? (2025 Güncel)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik 2025 yılı eğitim destek tutarları belirlendi. Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan bireyler için sağlanacak destek miktarları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyuruldu.

BİREYSEL VE GRUP EĞİTİM DESTEKLERİ NE KADAR?

Resmi Gazete’de yayımlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tebliği" kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilecek destek ücretleri şu şekilde belirlendi:

Bireysel eğitim desteği: Aylık 6.100 TL

Grup eğitimi desteği: Aylık 1.708 TL

Bu tutarlara KDV dahil değildir ve ödemeler MEB bütçesinden karşılanacaktır.

Belirlenen destek tutarları, engelli bireylerin eğitim giderlerini karşılamaya yönelik olup, belirtilen tutarları aşan kısmın aileler tarafından ödenmesi gerekecek.

KİMLER EĞİTİM DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEK?

Özel eğitim desteği, en az %20 engelli raporu bulunan bireyler ile özel gereksinim raporuna sahip 18 yaş altı çocuklar için sağlanacak. Bu kapsamda destekten yararlanabilecek bireyler şu şekildedir:

Görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelliler

Dil ve konuşma bozukluğu olanlar

Özel öğrenme güçlüğü çeken bireyler

Otizm spektrum bozukluğu tanısı bulunan bireyler

Bu bireylerin, özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından eğitime uygun görülmesi durumunda özel eğitim okulları veya rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği alması sağlanacaktır.

GERÇEK DIŞI BEYANDA BULUNANLARA CEZAİ İŞLEM

Yeni düzenlemeye göre, eğitim desteği ile ilgili yanlış beyan veren kişi veya kurumlara ağır yaptırımlar uygulanacak. Eğer özel eğitim veren kurumlar veya bireyler gerçek dışı beyanda bulunarak fazla ödeme alırsa:

Ödenen miktarın iki katı ve yasal faizi ile geri tahsil edilecek.

Kuralların tekrar ihlali durumunda özel eğitim kurumunun açma izni iptal edilecek.

Bu karar, özel eğitim alanında usulsüzlükleri önlemek ve devlet desteklerinin doğru kişilere ulaşmasını sağlamak amacıyla alındı.

TEBLİĞ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

2025 yılı özel eğitim destek ödemeleri, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten itibaren, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim alan bireyler yeni destek tutarlarından yararlanabilecek.

ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Sağlık Kurulu Raporu ve Eğitsel Değerlendirme Alınmalı Özel eğitim değerlendirme kurullarından onay alınmalı MEB’e bağlı özel eğitim okulları veya rehabilitasyon merkezlerine kayıt yapılmalı

Yeni düzenleme ile özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin desteklenmesi ve eğitim imkanlarının artırılması hedefleniyor.