Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek ödeme belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre destek, katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 TL, grup eğitimi için aylık 1 bin 708 TL olarak belirlendi.

Özel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen görme, işitme, zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 6.100 TL, grup eğitimi için aylık 1.708 TL olarak belirlendi.