Özel ekip iddiası: AKP'ye transfer edilecekler tespit ediliyor

Muhalefet partilerinin 31 Mart 2024 günü yapılan yerel seçimlerde kazandığı 59 belediye AKP’ye geçti. Kulislere göre AKP'nin hedefi büyükşehir belediye başkanlıklarının sayısını 14’e çıkarmak.

Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'teki yazısına göre, ufukta belediyeler için bir erken seçim olmadığı için bunu yapmanın yolu "transfer pazarı" kurmak.

"BU EKİP, TRANSFER OLABİLECEKLERİ TESPİT EDİYOR"

Transfer pazarındaki diğer hedefin muhalefetin elinden alınan belediyelerin sayısını 100’e ulaştırmak olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu amaçla AKP’de muhalif partilerin belediye başkanlarının transfer edilebilmesi için özel ekip de kurulmuş. AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın yönetimindeki bu ekip 'transfer olabilecek belediye başkanlarını' tespit ediyormuş."

"AKP ESASEN BİR 'İHALE PARTİSİ!'

Yılmaz şöyle devam etti: "Bu partinin yerel örgütlerinin kimler tarafından yönetildiğine, belediye meclislerindeki üyelerinin mesleklerine bakarsanız göreceğiniz şey bu olur.

Örgütü ayakta tutabilmek için belediyelerin ihale olanaklarını kullanmak tıpkı Hayati Bey’in adı gibi 'hayati bir durum!'

Kim bilir belki de görevin Hayati Bey’e verilmesinin altında böyle bir subliminal mesaj yatıyor."