Özel: Ekrem Başkan Kepez Meydanı'nı görüyor, peki Erdoğan, sen görüyor musun?

CHP tarafından yürütülen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Antalya oldu. Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu önünde saat 18.00'da başlayan mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel halka seslendi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mitinge mesaj gönderdi. Özel, "Ekrem Başkan Kepez Meydanı'nı görüyor, peki Erdoğan, sen görüyor musun?" diye seslendi.

Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde yaşananlara atıfta bulunan Özgür Özel, "Erdoğan'a tarih önünde son ihtarımda bulunuyorum. Böyle savcılara talimat verip sonra da arkasına geçme, adaletten şaşma. Çünkü bu sefer yaptığını yanına bırakmayacak, Ekrem Başkanı orada bırakmayacak, seni indireceğiz, onu o makama mutlaka getireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a çağrı yapan Özel, "İleride yine kandırıldım dememek için güvendiğin 3 hukukçuyu görevlendir, soruşturmayı incelesinler. Bu davanın savcısıyım diyeceksen ben de avukatıyım, hodri meydan. İddianameyi yazın, tutuksuz yargılayın, TRT'den canlı yayınlayın. Bu millet iftirayı da duysun, cevabı da duysun. Ekrem Başkan o salonu o savcıya nasıl dar ediyor bunu da görsün millet" ifadelerini kullandı.

Yargı mensuplarına da seslenen Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkenin onurlu yargı mensuplarına bir kez sesleniyorum. Bu yapılanlardan her birinizin hoşnut olmadığını biliyorum. Bilin ki bu millet sizin doğru, vicdanlı, cesur kararlarınızın arkasında duracaktır. Hukukun yanında duranlar şerefleriyle tarihe geçecekler ancak bu darbeciler bir daha insan içine çıkamayacaklar. Tarafsız olun, hukuka uyun, bu milletin gönlünde tarihe geçin. Suç işleyenlerin değil hukukun peşinden gidin. Suç işleyenlere değil, millete kardeş olun"