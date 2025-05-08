Özel: "Ekrem Bey zindanda 7 kat gökte, Tayyip Bey sarayda yerin 7 kat altında siyaset yapıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının veritabınından silinmesinden saldırıya uğramasına, erken seçim gündeminde CHP'nin Anadolu mitinglerine pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Özel'in çelik yelek giyip giymediği yönündeki soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti. Özel, "Hayatımda çelik yelek giymedim. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş o iş bitmiş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, SÖZCÜ TV'de İpek Özbey, Özlem Gürses, Senem Toluay Ilgaz ve Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Adın kadar eminim talimatla yapıldı, aydınlatma sorumluluğu iktidara ait: Türkiye eskide kalmadı yenisi daha berbat. 90'larda iktidarı hedef alan siyasetçilere kimse sopayla saldırmıyordu. Bu dönemde bu işler oluyor. Kemal Bey'e de oldu. Deniz Bey'e de. Ben saldırı anında da dedim. Bunu bir partiye mal etmem doğru bir şey değil. Sıcağı sıcağına kimseye mal etmek doğru olmaz.

Esas yükü sırtlarına vermek lazım o da bu olayın tüm bağlantıları ile ortaya çıkarılması. Adım kadar eminim ki mesele talimatla yaptırılmış bir iş. Zaman zaman söyledim. Bir katil var herhangi bir kişi değil. Bu katil sana dokunuyor. Bu şu demek aklını başına al. İkincisi evladına acımayan sana mı acır. Bunu iki kere düşün diyor. O saldırgan iki saat önce orada, benimle gezmiş, arabadan inerken vurabilir. Sokakta yapıyor yani. O sebeple sokakta gezme git partine otur mesajlarının da bir çıktısı var. Bu işin aydınlatılma sorumluluğu iktidara aittir.

Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım: Emniyet müdür yardımcısının da kusuru var. Vali ilk anda aradı. Beyoğlu Kaymakamı aradı. Sağlık Bakanı aradı, İçişleri Bakanı aradı, Cumhurbaşkanı aradı. Hızlı ve ısrarla bu işin bizle ilgisi yok dediler. Soruşturmanın çok geniş sürmesi lazım. Biz bir yerden girdik. Tüm koruma ekipleri buradan nasıl çıkacağız diye bakıyorlar. Aynı Ömer Çelik'in, Meclis Başkanvekilinin koruma ekibi gibi bizim için de doğru olan VIP otopark dediğimiz yeri seçmişler bize yer tutuyorlar.

14 yıllık vekilim, girmediğim otopark yok: Herkesin ki alınmış bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki ana muhalefet lideriyim. Devlet prokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse de izim aracı oraya sokmayıp, başka yer gösteriyor.

Geç çıktığım halde saldırgan orada beni beklemiş: O adam iki saat boyunca orada oturuyor, elini kolunu geriyor. Ben beklenmedik şekilde 18 dakika geç çıktım. İl Başkanımız da giremedi oraya. 18 dakika boyunca beklemiş. İki korumam Ali Mahir ve ben. Tüm salon boşalmış o adam gitmemiş beklemiş. Yani geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi bu organizasyonun içinde değilse de sorumlu. Biz suç duyurusunda bulunduk. Bu kişiye Özgür Özelin buradan yürümesini neden zorladın diye sorsunlar. İçişleri Bakanı bu konuda bir soruşturma açıldığını söyledi. Yani bir bütün soruşturma. Bu bahsedilen şahsa suç duyurumuzla beraber mutlaka değerlendirme yapılacak.

Hayatımda hiç çelik yelek giymedim: Çelik yelek var mıydı üzerinizde sorusuna ise Özel, 'Hayatımda çelik yelek giymedim. Çelik yeleğe falan kaldıysa iş o iş bitmiş.

'Bir ay sonra yüzüne bakamazsın' dedi, 50. gündeyiz: Biz ilk andan itibaren arkadaşlarımızın namusuna kendi namusumuz kadar kefil olan bir duruş koyduk. Bu bir darbe girişimi dedik. Ne terör ne yolsuzluk var dedik. 1 ay sonra kimsenin yüzüne bakamazsınız dedi. 50. gündeyiz. Bu özgüven Saraçhane'yi sahiplenen milyonları oraya çağıran Yozgat'ta miting yapabilen bu irade, DEM'li seçmenle Zafer Partili gençleri doğru bir dille adalet için hukuk için önce demokrasi sonra kendi içimizde hesaplaşırız dedik. Bu örgütlenince bugün SONAR'ın anketinde 6 puan CHP öne geçince herkes düşünüyor."

Adını Atatürk koymuş, sen kimin adını söylemiyorsun: O bana 29 Ekim'de de alınmıyorsun değil mi dedi o günde dedim biz saygılı oluruz ama ayıp etmiş diye düşündüm. Siyaset kurumuna yakışmadı diye düşündüm. Bir partinin genel başkanının adını anmamak o partinin tüm üyelerine kurucularına saygısızlık. Adını söylemediğin şeyin adını Atatürk koymuş. İlk kongresini sormuşlar Sivas Kongresi demiş. Sen kimin adını söylemiyorsun. He insani olarak ben bunu hak etmedim. Devlet (Bahçeli) Bey iki defa hastalandı. Hastalandığı an gruba talimat kimse bir şey yazmasın ayağa kalkana kadar. Geçmiş olsun dedim. Aradım. Semih Yalçın'ın oğlu öldüğünde bana ağır hakaret davası vardı. Camiye de gittik taziyeye de. Sinan Ateş cinayeti prosedürü uyguladılar. Tweet atana tweet sildiriyorlar. Kimse atmıyor attırılmıyor.

MHP'ye düşman lazım: Neden çünkü MHP'ye düşman lazım. MHP umutla dostlukla siyaset yapma yetisini kaybetti. MHP bir düşman bulacak o düşmanın anti tezini bulup varlığını sürdürecek. DEM gitti CHP geldi şimdi. MHP'ye düşman lazım.

Doğruyu yanlışı millet takdir ediyor: Ne yapmış CHP sana. Ben DEM seçmenine saygımdan elini sıktım. Bana neler dediler. Teröristle el sıkışıyorsun. Şimdi fazlasını kendileri yapıyor. Ben onları yapmam. Benim siyaset anlayışımda bu yok. Doğru yanlışı millet takdir ediyor.

Ekrem Bey zindanda, Tayyip Bey sarayda siyaset yapıyor: Ekrem Bey 7 metrekare zindanda, göğün 7 kat üstünde siyaset yapıyor. Tayyip Bey sarayda, yerin 7 kat altında, siyaset yapıyor.

AKP içinde çatlak var: Evet çok geliyor. AKP'de çatlak var. Bu bilinmeyen bir şey değil. Bir partinin içinde bu kadar çok itiraz varsa bu nettir. AKP içinde 'yanlış yapıyoruz' diyenler çok fazla. Bizi büyük yolsuzluk var diye yola çıkardılar bir tane belge yok diyenler var. Bugün söylenen yarın yalan çıkıyor diyenler var.

15 Temmuz gecesi MHP evde oturun dedi: Bu darbe meselesi şuna döndü.15 Temmuz gecesi Bahçeli 'Hiçbir MHP'li sokağa çıkmayacaktır. Polisle asker karşı karşıya gelmeyecektir' dedi. beyefendiler buradan kendilerine tarih yazdı. Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu falan. AKP bu konuda kitlesini mobilize etti ama MHP evde oturalım dedi. Hala duruyor sitelerinde inanmayan açsın okusun.

'Mağdur iken zalim olduk' diyenler var: 15 Temmuz AKP'ye bir ahlaki üstünlük ve motivasyon kaynağı iken şimdi 28 Şubat'ta kendilerine yapılmayanı yani Erdoğan'da suçlandı ama kapısına bir kere polis gitmedi, tutuklanmadı ama şimdi daha iddianame bile yokken bunlar oluyor. 'Biz darbelerin mağduru iken şimdi milli irade karşımızda İstanbullunun üç kere seçtiği adama bir yıl geçmeden beş yılda bulamadığımız kanıtı bulduk diye çıkıyoruz hem mağdur yaratıyoruz hem zalim oluyoruz. Darbe mağduru iken darbeci olduk' diyor AKP içindeki insanlar."