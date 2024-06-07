Özel: Emekli ikramiyesi de, en düşük emekli maaşı da asgari ücret kadar olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buradan hükümete, iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Sayın Erdoğan'la. Sayın Erdoğan'a önümüzdeki hafta bana değil, millete bir müjde vermesini öneriyorum" diye konuştu. Özel, en düşük emekli maaşının ve bayram ikramiyesinin asgari ücret kadar olması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin belediyeyi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Adana’ya gelen Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı makamında ziyaret ettikten sonra, belediye binası önünde halka hitap etti. Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Büyük bir zafer elde ettik demiyoruz. Diyoruz ki, büyük bir görev üstlendik çünkü kazandığımız seçim, CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yapan ama belediye başkanlarının cebine birer altın anahtar koyan seçimdir. Bu altın anahtar ne Adana'nın altın anahtarıdır, ne büyükşehir belediyesinin kapısının anahtarıdır, ne kasasının anahtarıdır. Bu belediyeler doğru, adil yönetildikten sonra o anahtarın adı Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ikinci yüzyıla taşıyacak anahtardır. Hepimiz görevimizin bilincindeyiz.

"ÇİFTÇİ MİLLETİN EFENDİSİR DİYECEĞİZ"

Türkiye'deki mısırın neredeyse yarısının üretildiği Çukurova, Türkiye'deki buğdayın yüzde 15'ini üreten Çukurova'da dün hububat fiyatı açıklandı. Açıklanan fiyata bir bakın, açıklayana bir bakın. Orada da fiyatı Twitter'dan açıkladılar. Burada da fiyat iyiyse Cumhurbaşkanı, normalse bakan, kötüyse birini bulup açıklatıyorlar ama dünkü buğday fiyatını açıklayacak adam insan içine çıkamaz, yazıklar olsun. Tweet atıp açıklıyorlar. Geçen sene buğdayın alım fiyatı 8 lira 25 kuruş, bu sene -inanılır gibi değil- 9 lira 25 kuruş. Geçen seneden bugüne TÜİK'in hesabıyla enflasyon yüzde 80 diyor. Ama git sor mazot, gübre, ilaç kaç kat arttı ama enflasyon yüzde 100'ün üstündeyken, bütün giderler iki katını aşmışken yüzde 12 zam vererek 8,25'lik buğdayı 9,25'e satacaksın demek; 11 lira maliyeti olan buğdayı 9 liraya almak. Yani 'Sen bir sene çalıştın ama karşılığında maliyetini bile kurtaramadın' demek vicdansızlıktır. Çukurova'daki işçi, çiftçiye ve Türkiye'nin dört bir yanına saygısızlıktır. Bu fiyata direneceğiz, isyan edeceğiz. Çiftçiye sahip çıkacağız ve birisinin dediği gibi 'Al ananı da git' demeyecek, birisinin dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir' diyeceğiz.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI"

İlk kez bayram ikramiyesi 2018 yılında alındı. 2018 yılında bayram ikramiyesiyle bugünkü bayram ikramiyesinin arasındaki fark şu. O tarihte kasaba gidince, kurban kesemiyorsan 24 kilo kıyma alıyordun. Şimdiki bayram ikramiyesi 5.5 kilo kıyma alıyor. AK Parti geldi en düşük emekli maaşı iki kurbanlık koyun alıyordu. Şimdi Adana'da sordum, kurbanlık koyun fiyatları 9 ila 18 bin lira. Ama ele gelen bir koç 15 bin liradan aşağıya değil. Eskiden iki tane kurbanlık koç alan emekli maaşı şimdi en cılız bir tanesini bile alamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, emekli ikramiyesi için asgari ücret öneriyor. En düşük emekli maaşı için asgari ücret öneriyor. Buradan hükümete, iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Sayın Erdoğan'la. Sayın Erdoğan'a önümüzdeki hafta bana değil, millete bir müjde vermesini öneriyorum. Buğday fiyatı 15 lira olmalıdır. Maliyetin 11 lira olduğu yerde 15 liradan aşağı bir buğday fiyatını asla kabul etmiyoruz.

"ALIM GÜCÜNÜ 10 KAT ARTIRACAĞIZ"

Milli gelir artınca fileler de dolacak, maaşlar da yetecek. Söz veriyoruz CHP gelecek, bir dönem çalışacak, bir dönem daha seçilecek. Türkiye Cumhuriyeti 5 yılın sonunda Avrupa Birliği'ne girecek, 10 yılın sonunda 55 bin dolar milli geliri olacak. Hani bunlar paradan altı sıfır attılar ya. Biz altı sıfır atmayacağız, bir sıfır atacağız. Onlar gibi altı sıfırı hem ekmekten hem de maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan atmayacağız ama elektrikten, sudan, ekmekten, mazottan, gübreden atacağız. Bir sıfır atacağız, 10 yılda alım gücünüzü on kat artıracağız. Maaştan sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu AB yoludur."

KARALAR: KİMSEYİ AYIRMADIK

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise şöyle konuştu:

"25 yıl sonra Seyhan'ı CHP'li yaptık. O gün 'Çukurova CHP'nin kalesi ama bugünden sonra Seyhan da CHP'nin kalesi olacak' dedik. Üçüncü kez üst üste kazandık. 2019'de ittifakla seçime girdik ve bu kardeşinizi belediye başkanı yaptınız. Bundan sonra da Adana CHP'nin kalesi olacaktır dedik. Batmış, mazot alamaz, işçi parasını 3-4 ayda ödeyebilen bir belediye ve gelirin 4 katı borç, 350 bin haciz dosyası, deprem ve pandemi. Ama bu kötü koşullarda CHP'li belediye başkanlarının neler yapabileceğini gösterdik. Sosyal yardımlar yaptık ve bunu yaparken de bize oy verdi ya da vermedi diye kimseyi ayırmadık."