Özel, Erdoğan'a 'yerel diktatör' demişti: AKP'den tepki geldi

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı İzmir'de gerçekleştirilen mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "yerel diktatör" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKP'den ilk yanıt geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklama yaptı. Çelik şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş.

Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."