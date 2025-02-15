Özel: Erdoğan darbeci geleneği devam ettiriyor, çare erken seçim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'darbeci geleneği devam ettirdiğini' söyledi.

"Bizler, her kademede seçilmiş yöneticilerin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz" diyen Özel, "Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmekti" diye konuştu.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi, Van Büyükşehir Belediyesi'ne atadığı kayyımla 11 ayda 11 seçilmiş belediye başkanını görevinden uzaklaştırmış oldu. Bekir Kaya ve Bedia Özgökçe Ertan'dan sonra 3'üncü kez üstüste Van halkının iradesi çiğnenmiş, Abdullah Zeydan seçimleri kazandığı kente hizmet etmekten hukuksuzca alıkonmuştur. Tayyip Erdoğan, Kenan Evren'in Fatsa'da Terzi Fikri'yi görevden uzaklaştırarak başlattığı darbeci geleneği devam ettirmektedir. Buna hiçbir demokratın sessiz kalmaması gerekir. Bizler, her kademede seçilmiş yöneticilerin ve halk iradesinin yanında durmaya devam edeceğiz.

"ÇARE ERKEN SEÇİM"

Bir kez daha hatırlatırız ki, İçişleri Bakanlığı'na kayyum atama yetkisi veren düzenlemenin kaldırılmasını öngören yasa teklifimiz TBMM'de beklemektedir. Çare, erken seçim sandığını milletimizin önüne koymak, yürütme yetkilerini kullanan ancak milletimizin gözünden düşmüş, demokrasiyi, hukuku, özgürlükleri ayaklar altına alan bu iktidarı sandıkta yenmektir."