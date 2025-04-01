Özel, Erdoğan'ın başlattığı boykotu hatırlattı: "Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başlatılan boykot kararına karşı iktidardan gelen tepkilere tepki gösterdi.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısı yaptığı bir videosunu iliştirerek, şunları kaydetti:

"Tayyip Erdoğan’a helal olan millete haram olamaz! Boykot demokratik haktır. 2008’de medya boykotu başlatan Erdoğan’ın ta kendisidir. Bugün boykotu kötüleyen şuursuzlar baş kötünün müritleridir. Tutarsızlıktan utanmayanlar, yalandan medet umanlar yine rezil oldunuz. Hadi buyrun…"