Özel: Evde oturarak bunlardan kurtulunmaz, hepinizi meydanlara davet ediyorum

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin İstanbul'da bu haftaki ayağı Kağıthane'de gerçekleştirildi. Geçen hafta yapılması planana miting, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle bu haftaya ertelenmişti.

Mitingde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin mesajlar verdi.

Mart ayından bu yana 77'inci kez düzenlenen mitinge yurttaşlar, soğuk havaya rağmen yoğun ilgi gösterdi.

19.40 | ÖZGÜR ÖZEL'DEN SENDİKALARA VE EMEKÇİLERE ÇAĞRI

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından kürsüye Özgür Özel çıktı. Özel, duruşmaların canlı yayınlanması çağrısını yineledi. Özel, "Buradan AK Partiye, MHP'ye oy veren vicdanlı insanlara sesleniyorum. Biz gerçekten o suçları işlemiş olsak duruşma canlı yapılsın, sorular sorulsun cevaplar verilsin der miyiz? Bakın Sayın Bahçeli'yi de vaktiyle yanılttılar. O da düşündü ki sağlam bir iddianame, gerçekten işlenmiş suçlar var. Dedi ki 'Canlı yayın doğru karar'. Erdoğan'a sordular 'Münasiptir' dedi. Şimdi iddianame çıktı, boş bir peçete gibi tel tel döküldü. Şimdi diyoruz ki 'canlı yayın olsun', ret oyu kullanıyorlar. Madem iddianamenin arkasında duramıyorsunuz o zaman arkadaşlarımızı bırakın. İnan görevinin başına dönsün, Ekrem Başkan görevinin başına dönsün, 16 belediye başkanımız görevinin başına dönsün, Adana Zeydan'ına kavuşsun, Ceyhan, Seyhan başkanlarına kavuşsun, Muhittin Böcek sağlığına kavuşsun, milletin dedikleri belediyelerini yönetsin, yargılama tutuksuz yapılsın. Erdoğan yıllarca tutuksuz yargılandı. Bir gün evine polis gitmedi, bir gün Vatan Emniyet'e gitmedi, kendine yapılmayan zulmü arkadaşlarımıza yapana açıkça söylüyorum, artık yeter, rakibinden korkma, cesaretin varsa çık karşımıza" dedi.

"EVDE OTURARAK BU HÜKÜMETTEN KURTULUNMAZ"

Asgari ücret ve emeklilerle ilgili açıklama yapan Özgür Özel, "Asgari ücretlileri sefalete, açlığa, yoksulluğa mahkum ettiler" dedi. Özel şöyle devam etti: "Buradan bütün sendikalara, sendikalı sendikasız bütün emekçilere, bütün emeklilere sesleniyorum: Evde oturarak bu hükümet laf dinlemez, evde oturularak hak alınamaz, evde oturarak bunlardan kurtulunamaz. Hepinizi mücadeleye davet ediyorum, meydanlara davet ediyorum, direnmeye davet ediyorum."

19.30 | EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU: KİRLİ OPERASYONLAR, KUMPASLAR...

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu mektubunda şunları kaydetti:

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili Kağıthaneliler, sevgili hemşehrilerim, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, canımın içi çocuklar; hoş geldiniz. Özgürlüğün, adaletin, mücadelenin meydanına hoş geldiniz. Bu soğuk havada bile bu meydanı doldurduğunuz, demokrasi ve adalet mücadelesine var gücünüzle destek olduğunuz için sağ olun, var olun. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizleri çok seviyorum, sizleri çok özlüyorum. 2025 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Hepimizin temennisi, 2026’nın daha güzel, daha aydınlık geçmesi yönünde… Umudumuz, isteğimiz bu. Ama 23 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin, vatandaşın hayrına adım atmaya niyeti de yok mecali de yok. Öyle büyük bir adaletsizlik, liyakatsizlik bataklığına gömüldüler ki; bırakın ülkeyi, kendilerini kurtaracak halleri kalmadı. İcraatla, projeyle, hizmetle seçim kazanacak halleri kalmadı.”

“BÜTÜN ENERJİLERİNİ RAKİPLERİNİ SAF DIŞI BIRAKMAK İÇİN KİRLİ OPERASYONLAR, KUMPASLAR ORGANİZE ETMEYE HARCIYORLAR”

“O nedenle, işi gücü bıraktılar, bütün enerjilerini rakiplerini saf dışı bırakmak için kirli operasyonlar, kumpaslar organize etmeye harcıyorlar. Sokaklarda, meydanlarda yoklar. Çarşıda, pazarda yoklar. Milletten saklanıyor, milli iradeden kaçıyorlar. Kaçamayacaklar! ‘Derhal seçim’ talebiyle yürütülen kampanyaya, 25 milyonun üzerinde vatandaşımız imza verdi. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. 25 milyonun üzerinde vatandaşımız, ‘Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek istiyorum’ dedi. Bu sesi duymazdan gelenleri, millet de sandıkta görmezden gelir. Türkiye’nin en kısa zamanda yapılacak, özgür ve adil bir seçime ihtiyacı var. Milletin hakemliğinde, milli iradenin yol göstericiliğinde tüm dertlerimizi çözeriz.

Çünkü bu aziz millet, kimin bu ülke için çalışacağını çok iyi takdir eder. Kimin bolluk ve bereket, adalet ve hürriyet getireceğini çok iyi bilir. Onun için biz, her seçimde İstanbul’da oylarımızı artırdık. Geçtiğimiz 6 yılda bile, onların 25 senede yaptıklarının kat be kat fazlasını yaptığımızı, en çok da siz kıymetli İstanbullular biliyor.”

“MİLLETİN PARASINI DOĞRUDAN MİLLETE VERDİĞİMİZİ EN İYİ SİZ BİLİYORSUNUZ”

“Kutuplaştırmadan, ‘bizden, onlardan’ demeden; hakkaniyetle, liyakatle, adaletle yönettiğimizi, milletin parasını doğrudan millete verdiğimizi en iyi siz biliyorsunuz. Bu şehrin her mahallesini, her sokağını bir bildik, İstanbul’un her ferdine ayrı ayrı değer verdik. İstanbul’un her caddesinde, her sokağında olduğu gibi, Kağıthane’de de hayatını kolaylaştırıp güzelleştiren, şehre değer katan işler yaptık. Yıldız-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın ‘Yıldız-Mahmutbey’ arasını açarak, Kağıthane'ye ulaşımı kolaylaştırdık. Haliç’i bir uçtan bir uca bağlayan T5 Tramvay hattı inşaatı, biz geldiğimizde çökme ve kayma sorunları nedeniyle durmuş haldeydi. Hattı, neredeyse baştan sona yeniden yapıp, hizmete açtık. Cendere Yaşam Vadisi’nin birinci etabının ilk kısmını hizmete açtık. Çocuklarımızı geleceğe ve hayata hazırlayan Yuvamız İstanbul kreşimizi hizmete soktuk. Kağıthane’ye spor merkezleri, zemin altı otopark, pazar yeri, İstihdam Ofisi kazandırdık. Ailelerimize, görülmemiş ölçüde ve en adaletli biçimde, maddi desteklerde bulunduk. Öğrencilerimize, gençlerimize burs olanağı tanıdık. Kağıthane içme suyu hattını, çok büyük bir yatırımla yeniliyoruz.”

“GÜN GELECEK, DEVRAN DÖNECEK”

“Bütün bu projelerimizi hayata geçirirken de bu vatanın evlatlarının hakkına, rızkına el uzatmadık, boğazımızdan haram lokma geçirmedik. İstanbullular da kendine hizmet edeni gördü, takdir etti ve büyük farklarla bizi yeniden seçti. Tarih yine tekerrür edecek. Sandık önüne geldiğinde, vatandaşımız, ülkenin yönetimini bize teslim edecek. Milletimiz; kendisini yokluğa, yoksulluğa mahkûm eden, memleketin huzurunu, bereketini kaçıran tek adam rejimini baştan aşağı değiştirecek. İcraatçı, halkçı, adaletli, liyakatli bir yönetim iş başına gelecek. Bir kişinin aklıyla hareket edenler gidecek, milletin ortak aklının ve ortak çıkarlarının temsilcileri gelecek. Milletin sesine kulağını kapatanlar, milletin isteklerini görmezden gelen, milletin sıkıntılarına sırtını dönenler gidecek; gözü de kulağı da millette olanlar, millete hizmet etmek için var gücüyle uğraşanlar gelecek. Millet; enflasyondan, işsizlikten, yoksulluktan kırılmayı değil, refah içinde, bolluk içinde yaşamayı seçecek. Baskıyı, haksızlığı değil, adaleti ve hürriyeti seçecek. Az kaldı. Gün gelecek, devran dönecek; Türkiye, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı, geleceğe güvenle bakan, güçlü ve adil bir ülke olacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”