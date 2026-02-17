Giriş / Abone Ol
Özel: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!

Bugünkü grup toplantısından kesit paylaşan CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya postuna "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!" notunu düştü.

  • 17.02.2026 21:55
  • Giriş: 17.02.2026 21:55
  • Güncelleme: 17.02.2026 21:58
Özel: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaz'daki köprülerin satış planıyla ilgili paylaştım yaptı. Bugünkü grup toplantısından kesit paylaşan Özel, sosyal medya postuna "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!" notunu düştü.

Özel şunları kaydetti:

"Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!

Giderayak kasayı boşaltmak, ne varsa satmak istiyorlar.

Ben de Kadir İnanır’ın efsane repliğiyle anlatayım;

Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız!"

