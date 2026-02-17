Özel: Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaz'daki köprülerin satış planıyla ilgili paylaştım yaptı. Bugünkü grup toplantısından kesit paylaşan Özel, sosyal medya postuna "Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!" notunu düştü.

Özel şunları kaydetti:

"Ey ahali, duyduk duymadık demeyin: Tayyip Bey boğaz köprülerini satıyor!

Giderayak kasayı boşaltmak, ne varsa satmak istiyorlar.

Ben de Kadir İnanır’ın efsane repliğiyle anlatayım;

Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız!"