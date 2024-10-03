Özel: Fernas işçilerinin yanlarındayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurtuluş Parkı’nda eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Soma'da 40 gün önce başlattıkları direnişlerini Ankara'da sürdüren Fernas Madencilik işçilerinin 40 gündür olduğu gibi yanlarındayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesbı üzerinden yaptığı açıklamada, maden işçilerinin yanında olacaklarını belirtti. Özel'in paylaşımı şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Soma'da 40 gün önce başlattıkları direnişlerini Ankara'da sürdüren Fernas Madencilik işçilerinin 40 gündür olduğu gibi yanlarındayız. Haklı mücadeleleri taleplerinin karşılanmasıyla sonuçlanana ve Soma'ya kazanımla dönene kadar madencilerleyim."