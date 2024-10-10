Özel, Fernas maden işçilerini ziyaret etti

Emek Servisi

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasırlıoğlu’na ait maden ocağında çalışan işçilerin direnişi 45’inci gününü geride bıraktı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nda (Bağımsız Maden-İş) örgütlü işçiler, eylemlerini madenin bulunduğu Manisa Soma’dan Ankara’ya taşımıştı. Günlerdir kentteki Kurtuluş Parkı’nda nöbette olan işçileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etti. Özel, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın madencilerle görüşmesi için aracılık yapacaklarını açıkladı.

Özel, "Cumhurbaşkanı’na bir not ileteceğim. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyorum. Fernas’ın patronu Batman Milletvekiliniz, ‘Cumhurbaşkanı’na anlattım hak verdi’ diyor. Burada hak verilecek bir şey yok" dedi. Özel, işçilerin insanca çalışma koşulları ve ücretler için direndiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Eğer bu ülke hukuk devleti ise Çalışma Bakanlığı’nın müfettişleri, Çalışma Bakanlığı’nda şu kadar vicdan varsa buna artık bir son verirler. Hani iki asgari ücret tabandı? Soma’daki diğer madenlerde iki asgari ücret alınıyor. Üstüne diğer haklar alınıyor. Bundan normali yok. İşçiler de buna isyan ediyor. Eyleme başladıklarında sendikalıydılar, işleri vardı. Şimdi sendikalılar, işleri yok. Sebep? Sendikayla birlikte eylem yaptıkları için. Buna susacak mısınız? Burada mesele emeği sömürmek.”