Özel, gazetecilerin gözaltına alınmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in gözaltına alınması ile ilgili heyet görevlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp Halk TV'de yayınlanması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Gazetecilerin gözaltına alınması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel heyet görevlendirdi.

Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre heyet, gözaltı süreçlerini takip edecek, gazetecilere hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.