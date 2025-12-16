Özel gereksinimli bireylere 5 bin TL destek

Kent yoksulluğuyla mücadele etmek için toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli yurttaşlara 5 bin TL nakdi destek sağlanacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yılbaşında da özel gereksinimli dar gelirli vatandaşların Yakın Kart hesaplarına yatan destekler bu yıl da aralıksız devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sözünü verdiği yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli yurttaşlara 5 bin TL nakdi desteği önceki yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçiriyor. Destekten faydalanmak isteyenlerin 21 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatan Akın, “Yeni yılda da Balıkesir’imizde kimse yalnız değil. Zorlu ekonomik koşullarda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda özel gereksinimli dar gelirli hemşehrilerimize 5.000 TL nakdi destek sağlıyoruz. Her zaman hemşehrilerimizi önceleyen bir anlayışla hareket ediyor ve sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 ARALIK

Yeni yılda özel gereksinimli dar gelirli yurttaşlara verilecek nakdi destek için 21 Aralık 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapılacak. Bu destekten Balıkesir’de ikamet eden, sosyal güvencesi olmayan ve ihtiyaç sahibi özel gereksinimli yurttaşlar faydalanabilecek. Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler sonrasında 5 bin TL nakdi destek hesaplara yatırılacak.