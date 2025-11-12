Özel: Gizli tanık Çınar adliyede intihara kalkışmış, sonra onun ifadesini alıp 'İlke' diye yeni bir tanığa söyletmişler

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.

CHP'nin her çarşamba akşamı İstanbul’un bir ilçesinde yaptığı halk buluşmalarının bu haftaki adresi Sultanbeyli oldu.

Yoğun bir kalabalık Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını bekliyor.

20.20 | ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A "DÖNÜM NOKTASI OLABİLECEK" BİR ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen ve 20 askerin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili mesajlar vererek başladı. Özel, "İlk kez bugün mitingimizde şarkılar çalmadı, çalmayacak. 20 pırıl pırıl askerimizi, canımızı kaybettik. Onun için bugün burada şarkı yok, neşe yok. Herkesi 1 dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum" dedi.

Özel, gizli tanıklarla ilgili önemli iddialarda bulundu. Özel, "Bu Çınar'la araları bozulmuş, bu Çınar'ın söylediği sözler, bu Çınar'a verilen vaatler, bu Çınar'ın attığı yalanlar birbiriyle örtüşmemiş. Bu Çınar'ı 7'nci kata almamaya başlamışlar. Bu Çınar 6'ncı katta intihara kalkışmış. Çınar’ın aylar önce verdiği ifadeleri ondan almışlar ‘İlke’ diye yeni bir gizli tanığa söyletmişler" dedi.

İddianemede yer alan iddialara karşı yanıtları içeren internet sitesini de paylaştı. Özel, şöyle konuştu: "istanbuliddianamesi.com internet sitemizdir. Bu sitede atılan iftiralar ve cevapları vardır. Bu siteye girin yalanı gerçeği görün ve karşımızdakilerin ne kadar kötü niyetli, gözü dönmüş, korkak ve bizim ne kadar haklı olduğumuzu görün."

"ERDOĞAN'A DÖNÜM NOKTASI OLABİLECEK BİR ÇAĞRI YAPIYORUM"

Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel şöyle dedi: "Erdoğan'a dönüm noktası olabilecek bir çağrı yapıyorum. Eğer bu ailelerden özür dilersen, arkadaşlarımızdan özür dilersen, ‘bana da öyle söylediler ama kanıt olmadığını gördüm’, ‘bunların bir düzen olduğunu gördüm’, ‘beni de kandırdılar’, ‘bu milletten özür diliyorum’ dersen, ‘ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım’, ‘baharda diyorsan baharda karda kışta diyorsan karda kışta’ dersen; aday olursan senle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varız. Aileyle eşle çocukla uğraşmayacaksan -zaten niyetimiz yok, senle, aileyle çocukla uğraşmayacağız. Ak Parti’nin kara düzeninde suç işleyenler elbette hesap verecekler. Yol yakınken yarın Ekrem Başkan'dan, arkadaşlarımızdan ve ailelerinden özür dilemek suretiyle bu AK Toroslar çetesinin arkasından çekilin, yeni bir Türkiye'ye uyanalım. Bu çetenin arkasından çekilmez, bu çeteyle bir olup bizi iktidara getirmemek için iftiraya devam ederseniz bilin ki yılmayacağız. Bilin ki teslim olmayacağız, bilin ki susmayacağız. Bir santim bile eğilmeyeceğiz. Çünkü biz eğilirsek biliyoruz ki bu milleti susturacaksınız."

20.10 | İMAMOĞLU: “MİLLETİN VİCDANINDA MAHKÛM OLMUŞ HİÇBİR İKTİDAR AYAKTA KALAMAZ”

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu. İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Sevgili İstanbullar, kıymetli hemşerilerim; Sultanbeyli’nin değerli hanımefendileri, beyefendiler, sevgili gençler, canım çocuklar… Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle selamlıyorum, dostlukla kucaklıyorum. Neredeyse 8 aydır sizlerle ayrıyız. Bu ayrılığın sebebi, bir avuç insanın koltuğunu kaybetme korkusudur. Vatandaşın derdini, çaresizliğini, umutsuzluğunu önemsemeyen bir avuç insan, oturdukları koltuktan kalkmamak için hukuku, demokrasiyi, milli iradeyi ayaklar altına alıyor. Artık ömrü tükenmiş, günleri sayılı bu iktidar, bir şahsın siyasi hırsları uğruna, devletin tüm imkanlarını kötüye kullanıyor. İcraatla, hizmetle vatandaşın gönlüne girerek değil, rakiplerini zorla saf dışı ederek seçim kazanmaya uğraşıyorlar. Baskıyla, zulümle ayakta kalmanın yolunu arıyorlar. Onlar için siyasetin tek amacı, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak. Bunun için milletimizi kutuplaştırıyor, birliğimize, kardeşliğimize zarar veriyorlar.”

“SULTANBEYLİ, BİZİM EŞİTLİKÇİ, ADİL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TANIĞIDIR”

“Bizim için ise siyaset, millete hizmet etmenin, birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirmenin aracıdır. Biz; bu şehrin, bu ülkenin her mahallesini, her sokağını aynı gözle görürüz. Bu ülkenin her bir ferdi, bizim için özeldir, değerlidir. İstanbul’u bu anlayış içerisinde yönettiğimiz için, girdiğimiz her seçimi, oylarımızı artırarak kazanıyoruz. Sultanbeyli, bizim eşitlikçi, adil yönetim anlayışımızın tanığıdır. İstanbul’un hangi bölgesine ne hizmet götürdük ne yatırım yaptıysak, aynısını Sultanbeyli’de de yaptık. ‘Bize oy verenlere metro yapacağız’ diyen AK Parti anlayışının tersine, başlatamadıkları Sultanbeyli metrosunu biz başlattık. Oy veren-vermeyen anlayışıyla hareket eden bu kötü aklın aksine, bizim için hizmet millete yapılır. İnşallah 7-8 ay içerisinde açılışı planlanacak Sultanbeyli metrosu ile Sultanbeyli’yi İstanbul’un her noktasına biz bağlayacağız. Sultanbeyli’nin alt yapısına milyarca liralık yatırım yaptık. Kavşak, su arıtma tesisi, fiber internet hattı projelerimizi hayata geçirdik. Depreme hazırlık için projeler geliştirip uyguladık. Kreşler, kent lokantaları, kütüphaneler, spor tesisleri açtık.”

“AYLARCA MİLLETİ TURPLA, AHTAPOTLA OYALADILAR AMA HİÇ KİMSEYİ KANDIRAMADILAR”

“Ne kadar çok çalıştığımızı, milletin parasını doğrudan millete verme anlayışıyla ne kadar çok iş yaptığımızı tüm İstanbul gibi, tüm Türkiye gibi, Sultanbeyli de gördü. Bizim projelerimizle yarışmak, milletin bize gösterdiği ilgi ve teveccühün üstüne çıkmak, o koltuk sevdalılarına zor geldi. Onun yerine iftira, tehdit, şantaj üzerinde yükselen, temelsiz davalarla bizi hedef aldılar. İspatsız, kanıtsız açtıkları davalar boşa düşer diye, adaylığımı önlemek, kendilerini garanti altına almak için benim 30 yıllık diplomamı iptal ettirdiler. Büyük bir algı operasyonuna girişip, aylarca milleti turpla, ahtapotla oyaladılar ama hiç kimseyi kandıramadılar. İsmimi terörle, casuslukla yan yana getirip, hayali senaryolar yazıyorlar, yine kimseyi kandıramıyorlar. Onları kurtaracak yalan, iftira kalmadı. Milletin önüne çıkacaklar ve yaptıklarının hesabını sandıkta ödeyecekler.”

“MİLLETİN VİCDANINDA MAHKÛM OLMUŞ HİÇBİR İKTİDAR AYAKTA KALAMAZ”

“Bizim hedefimiz, sadece milletimizi bu çürümüş iktidardan kurtarmak değil. Bizim davamız, ülkemizi hak ettiği adalet, hürriyet ve refah düzeyine taşımak davasıdır. Türkiye İttifakı iş başına gelecek ve ülkemiz artık şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil, milletin ortak çıkarlarına uygun olarak yönetilecek. Devlet artık bir şahsın değil, milletin ortak aklıyla, milletin ortak değerleriyle hareket edecek. Türkiye; adaletin, eşitliğin, kardeşliğin gücüyle büyüyecek, zenginleşecek, güçlenecek. Ben, milletimin içinde taşıdığı iyiliğe, adalet duygusuna yürekten güveniyorum. Milletin vicdanında mahkûm olmuş hiçbir iktidar ayakta kalamaz. Millet büyüktür ve son sözü hep o söyler. İşte bu huzurla, bu güvenle, Silivri’deki hücremde, ülkemin gelecek güzel günleri için direniyorum, çalışıyorum. Siz de umudunuzu, direncinizi, cesaretinizi asla kaybetmeyin. Bilin ki, adalet er ya da geç yerini bulacak ve her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak! Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

19.50 | AHMET ÖZER KONUŞTU

Dün gece serbest bırakılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de mitingde konuşma gerçekleştirdi. Özer, arkadaşları içeride olduğu için serbest kaldığına sevinemediğini ifade etti ve "Yüreğimin yarısını içeride bıraktım ama diğer yarısıyla size Ekrem Başkan'ın selamını getirdim, belediye başkanlarımızın selamını getirdim" dedi.