Özel, Guardian'a konuştu: "Bu sürecin kaybedeni Türkiye'de Erdoğan, uluslararası düzeyde ise Starmer'dır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı eleştirdi.

İngiltere'de yayın yapan The Guardian'a konuşan Özel, Starmer'ı Türkiye'deki demokratik gerilemeyi görmezden gelmekle suçladı.

Özgür Özel, Starmer'ın “kardeş partiye” yönelik saldırılar konusunda sesini çıkarmamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Bu sürecin kaybedeni, sadece benim gözümde değil, tüm dünyadaki demokrasi güçlerinin gözünde, Türkiye'de Erdoğan, uluslararası düzeyde ise Starmer'dır” dedi.

"TARİHİ BİR HATA YAPIYORLAR"

Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz ay gözaltına alınmasının ardından tam bir kınama yapmadığı için İngiltere İşçi Partisi yönetimine ve Starmer'ın şahsına kızgın olduğunu vurgulayan Özel, “Bunu Türkiye'nin iç meselesi olarak görerek tarihi bir hata yapıyorlar” dedi.

“Starmer'ın tutumu gelecekte açıklayamayacağı bir tutumdur” diyen Özel, “Şu mesajı vermek istiyorum: Her şey bittikten sonra, düşmanlarımızın yüksek seslerini ve olumsuz yorumlarını değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan / Fotoğraf: AA

Haberde İBB'ye yönelik operasyonun ardından başlayan Saraçhane eylemlerine ve CHP'nin boykot kampanyasına da yer verildi.

Haberde ayrıca Özel'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı "cunta başı" ifadesi ve kendisine açılan tazminat davası da hatırlatıldı.

CHP'NİN ERKEN SEÇİM TALEBİ

Genel seçimlerin 2028 yılında yapılacağı hatırlatılan haberde CHP'nin erken seçim talebine dikkat çekildi. Özel, yaklaşan seçimleri “Türkiye'de otokrasi mi yoksa demokrasi mi olacağı” konusunda bir referandum olarak nitelendirdi.

Özel, Starmer'ı ayrıca Suriye'deki olaylar gibi bölgesel güvenlik konulara öncelik vermekle de suçladı.