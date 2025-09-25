Özel gündeme getirmiş, Erdoğan yalanlamıştı ama Tom Barrack açıkladı: "Boeing anlaşması tamam"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirdiği AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump Jr. görüşmesinde "300 Boeing alımı için anlaştılar" iddiası, Erdoğan'ın "Sağır duymaz uydurur" diyerek yalanlamasına rağmen gerçek çıktı.

Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ABD basınına açıklama yaptı ve 200'den fazla Boeing uçağı konusunda anlaşma yapıldığını duyurdu.

HavaSosyalMedya adına Boeing konusunu soran Gazeteci Anıl Sural’a konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, anlaşmayı "Anlaşma tamam" ifadesiyle özetledi. Barrack, Türkiye’nin 200’den fazla yolcu uçağını kapsayan ve milyarlarca dolar değerindeki Boeing anlaşmasını ABD ile tamamladığını açıkladı.

ÖZEL GİZLİ GÖRÜŞMEYİ AÇIKLAMIŞTI, ERDOĞAN "SAĞIR DUYMAZ UYDURUR" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bahçelievler Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Erdoğan ile görüştüğünü duyurmuştu. Özel, "Bana Trump ile bir canlı yayın ayarlarsanız 300 tane Boeing uçağı almanın sözünü veriyorum' demiş" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise, Özel'i "Sağır duymaz uydurur" diyerek yalanlamıştı. Erdoğan şöyle demişti: "O da yanımızda mıydı? Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur. O adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız."