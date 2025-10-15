Özel gündeme getirmişti: Erdoğan'dan 'nadir element' açıklaması
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü. Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kazanımlarını güçlendirerek devam ettirmekte kararlıyız.
- Dün bizi hem koronavirüs salgınında hem de Rusya-Ukrayna krizinde insafsızca yerenler bugün utangaç da olsa hak verir noktaya geldiler. Dün bizi Avrupa'dan ve Batı Bloku'ndan uzaklaşmakla suçlayanlar bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler düzüyor.Dün hükümetimin Gazze'deki vicdanlı duruşunu eleştirenler bugün sayemizde yurtdışına başları dik alınları ak bir şekilde gidiyor. Bizi tenkit edenlerin kimi zamanlar iki yıl, kimi zaman 4 yıl kimi zaman daha gecikmeli de olsa bizi takdir eder duruma gelmeleri elbette kendi gelişimleri açısından önemlidir. Doğruyu bildikleri halde ikrar edemeyenlere ise maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur.
- 4 Ekim tarihi önemli ve kritik gün oldu. İsrail'in işgal ve soykırımına tepki olarak farklı ülkelerden Gazze'ye doğru yelken açan Sumud Filosu'na güçlü moral desteği verdik. Vatandaşlarımızın da içinde olduğu aktivistlerin tahliye sürecini başarıyla gerçekleştirdik.
- Akkyuyu Nükleer Santralı'nda ilk elektirği çok yakın zamanda üreteceğiz. Başka projelerimiz de bulunuyor. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirelere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.
ÖZEL'E NADİR ELEMENT YANITI: İŞBİRLİKLERİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ
- Bu vesileyle muhalefetin yine çarpıttığı bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır. Özellikle nadir toprak elementleri pek çok alanda kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bakınız bu saha dünyanın 2'nci nadir toprak elementi sahasıdır. 17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova'da 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz. İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüştürülmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pek çok ülke teknoloji geliştirme, danışmanlık ve teknoloji transferi için deneyimli ülkelerle anlaşmalar imzalıyor. Biz de teknolojik hafızaya sahip ülkelerin uzman kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla sözkonusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Önce maden tetkik arama çalışmalarını engellemeye çalışıyorlar. Bunda başarılı olamayınca bu sefer işletilmesini sabote etmenin derdine düşüyorlar. Denklem aslında çok basit; mümkünse engellemek, değilse itibarsız hale getirmek. Nadir toprak elementleriyle ilgili yaşananlar da budur."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde "nadir toprak elementleri"nin gündeme geldiğini ifade etmiş ve şunları kaydetmişti:
"Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor.
Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız."