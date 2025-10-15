Özel gündeme getirmişti: Erdoğan'dan 'nadir element' açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü. Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamanın satır başları şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesinde "nadir toprak elementleri"nin gündeme geldiğini ifade etmiş ve şunları kaydetmişti:



"Eskişehir’de ve batarya üretimi, akıllı telefon, lazer türbini gibi teknolojiler için çok önemli olan Eskişehir Beylikova‘daki bu madenleri Trump’a veriyor, karşısında meşruiyet alıyor.

Bakın bu elementleri toprağın içinde, karışım halinde, başka cevherin içinde alacaklar. Bu altın yumurtlayacak tavuğu çıkarır Trump’a verirsen; işleyecek, seneye sana satacak. Eldeki bitecek, 30 yıl sonra bizim torunlar ağzını açıp bakacak. Altın yumurtlayan tavuğu Trump‘a verip iki yumurtasına razı olmak olmaz. Buradan yalvarıyorum. Bu ülkenin geleceğini kendi geleceği ile Trump’a trampa yapan Erdoğan’a mani olun. Türkiye nadir elementlerle ilgili ayağa kalkmalıdır. Erdoğan kendi geleceği için bu ülkenin nadir elementlerini satamaz. Sattırmayız."