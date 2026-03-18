Özel, Gürlek’in malvarlığını açıkladı: 325,5 milyon TL değerinde 12 mülk

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ait olduğu belirtilen malvarlığı listesini kamuoyunun gündemine getirdi.

CHP Lideri Özel, CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısının önemli bir bölümünü Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ayırdı.

17 Şubat’taki partisinin grup toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek’in mal varlığını açıklamasını isteyen Özel, resmi mal bildirimi için bakanlara tanınan bir aylık süre dolunca harekete geçti.

Özel, "Küçük turpun büyük marifetleri" diyerek duyurduğu basın toplantısından önce AKP milletvekillerine basın toplantısını izlemeleri için mesaj gönderdi.

YARGI TOKMAĞI

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özel, sözlerine şöyle başladı: “Birilerinin korkuyla beklediği dosyayı açıklamak için karşınızdayız. Bu ülke demokrasi tarihi boyunca çok darbeler gördü. Ancak birileri bu süreçlerden kısa süreli olarak karlı çıktılar. Tarih darbecileri değil, darbelerin mağdurlarını haklı gördü.

Bugün anlatacağım öykü, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbelerinde tutulan silahın şimdi nasıl yargı tokmağına dönüştüğünü, darbenin tankla değil, cübbeyle nasıl geldiğinin ispatıdır.”

YARGIDA ÇETELEŞME

Özel, “Hiç yenilmez” denilen AKP’nin, 31 Mart 2024 seçimlerinde ağır yenilgiye uğradığını vurguladı. CHP’nin 47 yıl sonra bir kez daha Türkiye’nin birinci partisi olduğunun altın çizen Özel, “TRT ekranlarında dahi CHP, birinci partiydi” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra, “CHP ile normal yollardan mücadele edemeyeceğini anladığını” belirten Özel, şunları kaydetti: “Hiçbir kademesine güvenmeyen Erdoğan, AKP yargı kollarını kurdu ve göreve getirdi. Bunun için Zekeriya Öz gibi bir profil lazımdı kendisine. Daha önce hakimken mahkeme mahkeme gezdirerek adaleti katlettiği, aklı fikri siyasette olan birisini savcı olarak kanıt toplamak, olmayanı yaratmak üzere görevlendirdi.

Yargı kolları kurulmadan önce bu millet, adalet sisteminden memnun değildi. Bu sefer çeteleşme, yargının en tepesine sirayet etti. AKP yargı kolları, AK Toroslar çetesine dönüştü. AKP yargı kollarından doğan bu çete, bir darbe planını adım adım işletti. Önce 30 Ekim’de Esenyurt’a kayyum atadılar. Ardından Beşiktaş operasyonları, ardından ise 19 Mart’ta İBB’ye operasyon düzenlediler.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olur diye, devletin kendi mührünü, imzasını reddederek diplomayı iptal ettiler. Yüzlerce kişiye uygulanan prosedürü, bir kişiye uygulandı diye durdurmak istediler. Bir gece önce diploma iptali yapan üniversitenin yönetim kurulu ile yolsuzluk mahkemesinin iplerini ellerinde tutan aynı kişilerdi. O yüzden son derece senkron halinde ama hukuka, vicdana aykırı bir düzen oturtulmuştur. Her darbenin bir bildirisi okunurdu, bu darbenin bildirisi de ‘560 milyar TL’lik yolsuzluk’ denilerek TRT’de okundu. Bu operasyonların yürütücüsü başsavcı, bir görevi yerine getirmenin kişisidir. Tekirdağ’da görev yaptığı dönemde, o yıllarda adını hiç bilmediğimiz bir bilirkişi ile çok samimi oldu. Adı Satılmış…

Yolları İstanbul’da bir kez daha kesişti. Satılmış Büyükcanayakın İstanbul’a yerleşti, Akın Gürlek ne zaman bilirkişi istese kuradan çıktı. Toplam 8 bin bilirkişi arasından 15 kez Satılmış Büyükcanayakın seçildi. Başka bilirkişilerin, ‘Herhangi bir suç yoktur’ dediği yerde, örneğin Ahmet Özer’e, ‘Sorumluluğu olduğu değerlendirilmektedir’ deyip kendisi hakkında tutuklama talep edilen dosyaya altlık yapabilmiştir. AK Partili birçok kişi bu toplantıyı izliyordur. Bir yerde Cumhuriyet Başsavcısı olmak ve Ağır Ceza Hakimi olmanın şartları var. Bu şartlardan en önemlisi, daha önce verdiği kararların bozulmaması. AYM ve AİHM tarafından hak ihlali kararı verilmemesi kararları hakkında.

HÂKİMLİK KARNESİ

Selahattin Demirtaş’a 4 yıl 8 ay ceza veren Gürlek idi. Verdiği ceza AYM ve AİHM tarafından bozuldu. Sırrı Süreyya Önder’e üç buçuk yıl ceza verdi, AYM’de bozuldu. Selçuk Kozağaçlı ve 20 avukatın tahliye edilmesine karşı savcılık itiraz edince, itirazı kabul eden mahkeme bu mahkemeydi. Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay ceza veren kararların altında, Enis Berberoğlu’na verilen ve AYM tarafından bozulan kararın altında Gürlek’in imzası vardı. Halen daha nerede bir AYM kararına direniliyorsa orada Akın Gürlek var. Adalet Bakan Yardımcılığı, daha sonraki dönem için cesaretlendirme yeriydi.”

PARA KARŞILIĞI VAAT

CHP Lideri Özel, İBB operasyonları kapsamında tutuklanan bir kişinin oğluna giden avukatın, “Para karşılığı serbest kalma” vaadinde bulunduğunu anlattı. Ailenin, avukata inanmayarak savcı ile telefonda görüştüğünü belirten Özel, görüşme kayıtlarının HSK’ye iletildiğini dile getirdi. Murat Kapki’ye de eski AKP yöneticisi Mücahit Birinci tarafından, “Para karşılığı serbest kalma” vaadinde bulunulduğunu anımsatan Özel, “Şu anda Mücahit Bey de geziyor, diğer avukat Mehmet Yıldırım da dışarıda geziyor” ifadesini kullandı.

‘CHP SÜRGÜNÜ’

Özel, “Aparat olmayanlar” olarak nitelendirdiği, İBB soruşturması ve CHP’ye yönelik davalarda CHP aleyhinde karar vermeyen hakimlerin, sürüldüğünün altını çizdi. Özel, hakimlerin sürgün yerlerinin gösterildiği haritayı da basın toplantısında gösterdi.

Özel, tutuklu Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı tutuklayan hakimin Adalet Bakanlığı’ndaki devir teslim törenine katıldığını, İmamoğlu’nun tutuklayan hakimin eşinin ise “Bakan Yardımcılığı ile ödüllendirildiğini” belirtti.

CHP’li Özel, “Ortada açıklanamayan bir lüks yaşam ve zenginlik var” diyerek Gürlek’e ait olduğunu iddia ettiği malvarlığını şöyle sıraladı:

• İstanbul Kartal’da Avrupa Konutları Projesi’nden daire. Emsal değeri, 26,2 milyon TL…

• Aynı ada ve parselde ikinci daire. Emsal değeri 26,2 milyon TL

• İstanbul Beykoz’da villa. Emsal ortalama değeri 85 milyon TL

• Avcılar Bizim Evler Projesi’nde daire, ortalama fiyat 15,5 milyon TL

• Tuzla Merkez Marin City Konutları’nda daire, ortalama değeri 10 milyon TL

• Ankara Çankaya Park Joven Sitesi’nde daire. Ortalama değeri 35,5 milyon TL

• Ankara Lodumlu VIP Tower’da daire, ortalama değeri 25 milyon TL

• Beytepe Mahall Ankara’da daire, ortalama değeri 17,5 milyon TL

• Beytepe Mira Rezidans’da daire, ortalama değeri 23 milyon TL

• İzmir Konak Halkapınar’da Mahall Bomonti’de daire, ortalama değeri 27 milyon TL

• Aynı parselde bir daire daha, değeri 27 milyon TL

• Çanakkale’de deniz gören 500 metrekarelik arsa, değeri 7,5 milyon TL

Özel, mülklerin değerlerini ortalama rakamları dikkate alarak hesapladıklarını belirtti. Özel, Gürlek’in sattığını öne sürdüğü mülkleri de basın toplantısında paylaştı. Özel, Gürlek’in elindeki 12 mülkün değerinin 325,5 milyon TL olduğunu, sattığı dört konutun değerinin ise 126,5 milyon TL olduğunu savunarak, “Varlıkların ancak 190 yıllık maaşından hiç harcama yapmaması durumunda alınabileceğini” kamuoyuna duyurdu.

RTÜK’TEKİ EMEKLİ POLİS

Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “RTÜK’te Daire Başkan Yardımcısı olan Selim Bozkurt… RTÜK’te hiç gören yok. Emekli polis. Babayiğidin birisi, emekli polis, RTÜK’te Daire Başkan Yardımcısı olarak atanan bu kişinin üzerindeki malvarlıklarına baksın. Ankara’da ve İstanbul’daki avukatlık ofislerinde, gidilip de tutukluların yakınları ile yapılan ilişkiler, konuşmalar… Ben düzenli olarak mal bildirimi veriyorum. Benim ve eşimin iki eczanesi vardı. Manisa’da, Ankara’da ve İstanbul’da birer ev var. İki tane de mütevazı arabamız var. Bunları, Vakıfbank ve Halkbankası’na yatan maaşlarım ile aldım. Burada bütün dürüst, namuslu hakim ve savcılara yazık değil mi? Ey Erdoğan, onların bağlı olduğu HSK’nin başına getirdiğin adam bu, yazık değil mi?”

GÜRLEK: YASAL SÜREÇ BAŞLATIYORUM

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel’in iddialarını yalanladı. Gürlek şu ifadeleri kullandı: “Özgür Özel’in şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur. Gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.” AKP’li Ömer Çelik ise

“Bunların hepsi herhangi bir belge konulmayan havada kalan iddialar.

Özgür Özel’in silgisi sürekli kaleminden önce bitiyor. Bu gidişle CHP’yi tarihten silecek. Varsa bir belgesi gitsin yargıya” ifadelerini kullandı.