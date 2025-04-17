Özel güvenlik, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilere saldırdı

BirGün ANKARA

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, özel güvenlik biriminin (ÖGB) baskılarını okul önünde duran TOMA'lara ve gözaltı araçlarına karşı basın açıklaması yapmak istedi.

Rektörlük önünde bir araya gelen öğrencilerin yapmak istedikleri basın açıklamasına ÖGB saldırdı.

Öğrenciler yerlere düşerken ÖGB'nin öğrencileri tekmelediği anlar görüntülendi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Saray Rejimi tarafından 19 Mart günü halk iradesine yapılan darbe sonrası gençlik, İstanbul Üniversitesinde kurulan barikatları aşarak özgürlük ateşini yakmıştı. Biz, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri olarak ilk günden bu yana daha özgür, daha adil, daha onurlu bir yaşam için mücadele vermeye devam ediyoruz. Ancak AKP-MHP iktidarının yandaşlığını yapan kayyum rektörlük, öğrencisinin yanında olmak yerine her geçen gün bizi mağdur etmeye devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi rektörlüğü, öğrencilerin ders boykotlarına karşılık olarak, "dijital dönüşüm söylemiyle Proliz Yazılım tarafından geliştirilen e-yoklama sistemini devreye almıştır. Ancak bu adım, teknolojik bir ilerlemeden çok, öğrenciler üzerinde baskı kurmaya yönelik bir gözetim ve denetim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Proliz Yazılım, 2020 yılında Hacettepe'ye 665 bin TL karşılığında "sözde" ihale ile yaptırılan ve daha ilk gününde çöken öğrenci otomasyon sistemini kuran firmadır. Söz konusu şirketin, aynı zamanda AKP ile yakın ilişkileri olan isimlerle bağlantıları kamuoyuna yansımıştır.

Üniversitelerdeki öğrencilerin taleplerini, tepkilerini ve hak arayışlarını görmezden gelerek; yoklama uygulamasına geçmek, katılımı teşvik etmek değil, itaati zorlamaktır.

Rektörlük bu uygulamayla, derslere katılımı denetlemekten öte; öğrencileri yıldırmaya, disipline etmeye ve uzun vadede fişlemeye açık bir sistemi hayata geçirmiştir. Biz bu uygulamayı kabul etmiyoruz!

Öğrencilerin dijital araçlarla izlenmesini, veri takibi altında tutulmasını ve eylem alanlarının kısıtlanmasını meşru bir akademik politika olarak görmüyoruz. Bu gözetimci uygulamaya karşı sıra arkadaşlar haklarını savunmaya ve bu kararın geri çekilmesi için dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz!

Bize dayatılan yoklama sisteminin yanı sıra kampüsümüzün girişinde konuşlandırılan çevik kuvvet ve toma ile bizleri sindirebileceklerini, içimizdeki bu özgürlük ateşini söndürebileceklerini sanıyorlar. AKP iktidarından ve onun baskı araçlarından korkmuyoruz.

Tüm bunların yanında,Gezi'de mücadele edenleri, bu uğurda AKP iktidarı tarafından vahşice katledilen gençleri unutmuyor, aksine anılarını kampüslerde yaşatıyoruz. Gezi'de bir ara sokakta polis-esnaf işbirliğiyle dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatmak için boyadığımız duvar, özel güvenlik birimi tarafından arkadaşlarımıza şiddet uygulanarak silindi. Ali İsmail'in gölgesinden dahi korktuklarını biliyoruz. Siz de şunu bilin ki, aradan 10 yıl da geçse 50 yıl da geçse Ali İsmail'in ve Gezi'de katledilen gençlerin adı yaşayacak. Ancak siz, tarihe bir avuç zorba olarak geçecek ve unutulacaksınız. Ali İsmail Korkmaz yaşıyor, yaşatmaya devam edeceğiz."