Özel Güvenlik Maaşı 2025: Güncel Maaşlar, Deneyim ve Sektörel Dağılım

2025 yılı itibarıyla Özel Güvenlik görevlisi maaşları hem artan iş talebi hem de çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçlar nedeniyle dikkatle takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki özel güvenlik maaşı 2025 yılında ne kadar oldu, hangi sektörlerde daha yüksek maaş veriliyor, deneyim yılının gelir üzerindeki etkisi nedir? Binlerce kullanıcının paylaştığı maaş beklentileri ışığında tüm verileri detaylandırıyoruz.
2025 ÖZEL GÜVENLİK MAAŞI NE KADAR?
Kariyer.net'te paylaşılan 5.685 kullanıcı verisine göre 2025 yılı için özel güvenlik görevlisi aylık ortalama maaşı 35.700 TL’dir. Bu veriler, adayların iş başvurusu aşamasında belirttiği beklenti maaşlarını yansıtır.
|Maaş Türü
|Tutar
|En Düşük
|28.600 TL
|Ortalama
|35.700 TL
|En Yüksek
|85.000 TL
Bu tablo, özel güvenlik maaşlarının geniş bir aralıkta değiştiğini ve sektör, kıdem ile çalışılan bölgeye göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.
DENEYİM YILINA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI
Deneyim yılı arttıkça özel güvenlik görevlilerinin maaşlarında belirgin bir artış görülmektedir. 0 yıldan 15+ yıla kadar ortalama maaş seviyeleri şu şekildedir:
|Deneyim Yılı
|En Düşük
|Ortalama
|En Yüksek
|0-1 yıl
|27.000 TL
|33.700 TL
|60.000 TL
|1-3 yıl
|27.300 TL
|34.200 TL
|85.000 TL
|4-6 yıl
|28.400 TL
|35.500 TL
|80.000 TL
|7-9 yıl
|29.200 TL
|36.500 TL
|70.000 TL
|10-14 yıl
|29.800 TL
|37.200 TL
|80.000 TL
|15+ yıl
|31.400 TL
|39.200 TL
|90.000 TL
YILLARA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞI
Yıllara göre maaş artışları incelendiğinde, özel güvenlik maaşlarının düzenli şekilde yükseldiği görülmektedir.
|Yıl
|En Düşük
|Ortalama
|En Yüksek
|2025
|28.577 TL
|35.721 TL
|85.000 TL
|2024
|21.936 TL
|27.420 TL
|70.000 TL
|2023
|14.232 TL
|17.790 TL
|47.500 TL
|2022
|6.457 TL
|8.071 TL
|19.575 TL
|2021
|2.934 TL
|3.667 TL
|6.000 TL
|2020
|2.397 TL
|2.996 TL
|4.750 TL
|2019
|2.177 TL
|2.722 TL
|6.000 TL
|2018
|1.879 TL
|2.349 TL
|4.750 TL
SEKTÖRLERE GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI
Özel güvenlik görevlilerinin maaşları, çalıştıkları sektöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bazı sektörlerde güvenlik ihtiyacının daha yüksek olması nedeniyle maaşlar da ortalamanın üzerine çıkmaktadır.
|Sektör
|Ortalama Maaş
|İnşaat
|44.300 TL
|Enerji
|40.200 TL
|Konaklama & Otelcilik
|39.100 TL
|Hizmet
|38.800 TL
|Perakende
|38.600 TL
|Güvenlik Hizmetleri
|36.700 TL
|Holding / Şirketler Grubu
|36.400 TL
|Eğitim
|35.700 TL
|Gıda
|31.400 TL
2025 özel güvenlik maaşı ne kadar?
Ortalama maaş 35.700 TL’dir. Maaşlar kıdeme, sektöre ve lokasyona göre değişebilir.
En düşük özel güvenlik maaşı kaç TL?
2025 yılı verilerine göre en düşük özel güvenlik maaşı 28.600 TL’dir.
Özel güvenlik görevlileri hangi sektörlerde daha yüksek maaş alır?
İnşaat, enerji ve konaklama sektörleri maaşların en yüksek olduğu alanlardır.
Deneyim arttıkça özel güvenlik maaşı yükselir mi?
Evet. 15+ yıl deneyimli güvenlik görevlileri ortalama 39.200 TL almaktadır.
Bu maaşlar resmi maaşlar mı?
Hayır. Maaş verileri kullanıcıların başvuru esnasında paylaştığı beklenti maaşlarıdır, öneri niteliği taşımaz.
2025 yılı özel güvenlik maaşları incelendiğinde, hem sektör bazında hem de kıdem düzeyinde anlamlı artışlar olduğu görülmektedir. Artan güvenlik ihtiyacı, farklı sektörlerde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle özel güvenlik mesleği, 2025 itibarıyla gerek iş imkanı gerek maaş aralığıyla öne çıkan meslek grupları arasında yer almaktadır.