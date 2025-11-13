Özel Güvenlik Maaşı 2025: Güncel Maaşlar, Deneyim ve Sektörel Dağılım

2025 yılı itibarıyla Özel Güvenlik görevlisi maaşları hem artan iş talebi hem de çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçlar nedeniyle dikkatle takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki özel güvenlik maaşı 2025 yılında ne kadar oldu, hangi sektörlerde daha yüksek maaş veriliyor, deneyim yılının gelir üzerindeki etkisi nedir? Binlerce kullanıcının paylaştığı maaş beklentileri ışığında tüm verileri detaylandırıyoruz.

2025 ÖZEL GÜVENLİK MAAŞI NE KADAR?

Kariyer.net'te paylaşılan 5.685 kullanıcı verisine göre 2025 yılı için özel güvenlik görevlisi aylık ortalama maaşı 35.700 TL’dir. Bu veriler, adayların iş başvurusu aşamasında belirttiği beklenti maaşlarını yansıtır.

Maaş Türü Tutar En Düşük 28.600 TL Ortalama 35.700 TL En Yüksek 85.000 TL

Bu tablo, özel güvenlik maaşlarının geniş bir aralıkta değiştiğini ve sektör, kıdem ile çalışılan bölgeye göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

DENEYİM YILINA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI

Deneyim yılı arttıkça özel güvenlik görevlilerinin maaşlarında belirgin bir artış görülmektedir. 0 yıldan 15+ yıla kadar ortalama maaş seviyeleri şu şekildedir:

Deneyim Yılı En Düşük Ortalama En Yüksek 0-1 yıl 27.000 TL 33.700 TL 60.000 TL 1-3 yıl 27.300 TL 34.200 TL 85.000 TL 4-6 yıl 28.400 TL 35.500 TL 80.000 TL 7-9 yıl 29.200 TL 36.500 TL 70.000 TL 10-14 yıl 29.800 TL 37.200 TL 80.000 TL 15+ yıl 31.400 TL 39.200 TL 90.000 TL

YILLARA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞI

Yıllara göre maaş artışları incelendiğinde, özel güvenlik maaşlarının düzenli şekilde yükseldiği görülmektedir.

Yıl En Düşük Ortalama En Yüksek 2025 28.577 TL 35.721 TL 85.000 TL 2024 21.936 TL 27.420 TL 70.000 TL 2023 14.232 TL 17.790 TL 47.500 TL 2022 6.457 TL 8.071 TL 19.575 TL 2021 2.934 TL 3.667 TL 6.000 TL 2020 2.397 TL 2.996 TL 4.750 TL 2019 2.177 TL 2.722 TL 6.000 TL 2018 1.879 TL 2.349 TL 4.750 TL

SEKTÖRLERE GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI

Özel güvenlik görevlilerinin maaşları, çalıştıkları sektöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bazı sektörlerde güvenlik ihtiyacının daha yüksek olması nedeniyle maaşlar da ortalamanın üzerine çıkmaktadır.

Sektör Ortalama Maaş İnşaat 44.300 TL Enerji 40.200 TL Konaklama & Otelcilik 39.100 TL Hizmet 38.800 TL Perakende 38.600 TL Güvenlik Hizmetleri 36.700 TL Holding / Şirketler Grubu 36.400 TL Eğitim 35.700 TL Gıda 31.400 TL

2025 özel güvenlik maaşı ne kadar?

Ortalama maaş 35.700 TL’dir. Maaşlar kıdeme, sektöre ve lokasyona göre değişebilir.

En düşük özel güvenlik maaşı kaç TL?

2025 yılı verilerine göre en düşük özel güvenlik maaşı 28.600 TL’dir.

Özel güvenlik görevlileri hangi sektörlerde daha yüksek maaş alır?

İnşaat, enerji ve konaklama sektörleri maaşların en yüksek olduğu alanlardır.

Deneyim arttıkça özel güvenlik maaşı yükselir mi?

Evet. 15+ yıl deneyimli güvenlik görevlileri ortalama 39.200 TL almaktadır.

Bu maaşlar resmi maaşlar mı?

Hayır. Maaş verileri kullanıcıların başvuru esnasında paylaştığı beklenti maaşlarıdır, öneri niteliği taşımaz.

2025 yılı özel güvenlik maaşları incelendiğinde, hem sektör bazında hem de kıdem düzeyinde anlamlı artışlar olduğu görülmektedir. Artan güvenlik ihtiyacı, farklı sektörlerde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle özel güvenlik mesleği, 2025 itibarıyla gerek iş imkanı gerek maaş aralığıyla öne çıkan meslek grupları arasında yer almaktadır.