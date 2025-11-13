Giriş / Abone Ol
2025 yılında özel güvenlik maaşları ne kadar oldu ve ortalama ücret hangi seviyeye ulaştı? Deneyim yılı maaşları nasıl etkiliyor ve hangi sektörlerde daha yüksek kazanç elde ediliyor? Güvenlik görevlilerinin en düşük, ortalama ve en yüksek maaş aralığı neyi ifade ediyor? Detaylar haberimizde…

BirBilgi
  • 13.11.2025 18:18
  • Giriş: 13.11.2025 18:18
  • Güncelleme: 13.11.2025 18:18
Kaynak: Haber Merkezi
Özel Güvenlik Maaşı 2025: Güncel Maaşlar, Deneyim ve Sektörel Dağılım

2025 yılı itibarıyla Özel Güvenlik görevlisi maaşları hem artan iş talebi hem de çeşitli sektörlerdeki ihtiyaçlar nedeniyle dikkatle takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki özel güvenlik maaşı 2025 yılında ne kadar oldu, hangi sektörlerde daha yüksek maaş veriliyor, deneyim yılının gelir üzerindeki etkisi nedir? Binlerce kullanıcının paylaştığı maaş beklentileri ışığında tüm verileri detaylandırıyoruz.

2025 ÖZEL GÜVENLİK MAAŞI NE KADAR?

Kariyer.net'te paylaşılan 5.685 kullanıcı verisine göre 2025 yılı için özel güvenlik görevlisi aylık ortalama maaşı 35.700 TL’dir. Bu veriler, adayların iş başvurusu aşamasında belirttiği beklenti maaşlarını yansıtır.

Maaş TürüTutar
En Düşük28.600 TL
Ortalama35.700 TL
En Yüksek85.000 TL

Bu tablo, özel güvenlik maaşlarının geniş bir aralıkta değiştiğini ve sektör, kıdem ile çalışılan bölgeye göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

DENEYİM YILINA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI

Deneyim yılı arttıkça özel güvenlik görevlilerinin maaşlarında belirgin bir artış görülmektedir. 0 yıldan 15+ yıla kadar ortalama maaş seviyeleri şu şekildedir:

Deneyim YılıEn DüşükOrtalamaEn Yüksek
0-1 yıl27.000 TL33.700 TL60.000 TL
1-3 yıl27.300 TL34.200 TL85.000 TL
4-6 yıl28.400 TL35.500 TL80.000 TL
7-9 yıl29.200 TL36.500 TL70.000 TL
10-14 yıl29.800 TL37.200 TL80.000 TL
15+ yıl31.400 TL39.200 TL90.000 TL

YILLARA GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞI

Yıllara göre maaş artışları incelendiğinde, özel güvenlik maaşlarının düzenli şekilde yükseldiği görülmektedir.

YılEn DüşükOrtalamaEn Yüksek
202528.577 TL35.721 TL85.000 TL
202421.936 TL27.420 TL70.000 TL
202314.232 TL17.790 TL47.500 TL
20226.457 TL8.071 TL19.575 TL
20212.934 TL3.667 TL6.000 TL
20202.397 TL2.996 TL4.750 TL
20192.177 TL2.722 TL6.000 TL
20181.879 TL2.349 TL4.750 TL

SEKTÖRLERE GÖRE ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI

Özel güvenlik görevlilerinin maaşları, çalıştıkları sektöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bazı sektörlerde güvenlik ihtiyacının daha yüksek olması nedeniyle maaşlar da ortalamanın üzerine çıkmaktadır.

SektörOrtalama Maaş
İnşaat44.300 TL
Enerji40.200 TL
Konaklama & Otelcilik39.100 TL
Hizmet38.800 TL
Perakende38.600 TL
Güvenlik Hizmetleri36.700 TL
Holding / Şirketler Grubu36.400 TL
Eğitim35.700 TL
Gıda31.400 TL

2025 özel güvenlik maaşı ne kadar?

Ortalama maaş 35.700 TL’dir. Maaşlar kıdeme, sektöre ve lokasyona göre değişebilir.

En düşük özel güvenlik maaşı kaç TL?

2025 yılı verilerine göre en düşük özel güvenlik maaşı 28.600 TL’dir.

Özel güvenlik görevlileri hangi sektörlerde daha yüksek maaş alır?

İnşaat, enerji ve konaklama sektörleri maaşların en yüksek olduğu alanlardır.

Deneyim arttıkça özel güvenlik maaşı yükselir mi?

Evet. 15+ yıl deneyimli güvenlik görevlileri ortalama 39.200 TL almaktadır.

Bu maaşlar resmi maaşlar mı?

Hayır. Maaş verileri kullanıcıların başvuru esnasında paylaştığı beklenti maaşlarıdır, öneri niteliği taşımaz.

2025 yılı özel güvenlik maaşları incelendiğinde, hem sektör bazında hem de kıdem düzeyinde anlamlı artışlar olduğu görülmektedir. Artan güvenlik ihtiyacı, farklı sektörlerde çalışan güvenlik görevlilerinin maaşlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle özel güvenlik mesleği, 2025 itibarıyla gerek iş imkanı gerek maaş aralığıyla öne çıkan meslek grupları arasında yer almaktadır.

