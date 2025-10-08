Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasında yeni dönem: Teminat tutarları artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), özel güvenlik mali sorumluluk sigortası tarife ve talimatında değişiklik yaptı.

SEDDK'nin "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimatı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, maddi zarar olay başına, tedavi giderleri ile sakatlık ve ölüm teminatlarının artmasıyla yıllık toplam teminat tutarları yükseltildi. Bu tutarlar, en son Mart 2007'de belirlenmişti.

Özel hukuk kişileri ile özel güvenlik şirketlerinin, istihdam ettikleri özel güvenlik personeli sayısı 50'ye kadar olanlarda maddi zarar olay başına 240 bin liradan 720 bin liraya, 51-100 kişiye kadar olan firmalar için 300 bin liradan 900 bin liraya, 101-250 kişiye kadar olanlarda 360 bin liradan 1 milyon 80 bin liraya, 251-500 kişiye kadar olanlarda 420 bin liradan 1 milyon 260 bin liraya ve 501 ile 1000 kişi arasında olanlarda 480 bin liradan 1 milyon 440 bin liraya yükseltildi.

1000 kişiden fazla personeli bulunanlarda ise maddi zarar olay başına teminat tutarı 540 bin liradan 1 milyon 620 bin liraya çıkarıldı.

Söz konusu tutarların artırılmasıyla yıllık teminat tutarları da artarak en düşük teminat tutarı personel sayısı 50'ye kadar olan yerlerde yıllık 4 milyon 320 bin liradan 12 milyon 960 bin liraya yükseltildi.

Böylelikle, 51-100 personel sayısı için 5 milyon 220 bin liradan 15 milyon 660 bin liraya, 101-250 personel için 6 milyon 120 bin liradan 18 milyon 360 bin liraya, 251-500 personel için 7 milyon 20 bin liradan 21 milyon 60 bin liraya, 501-1000 personel için 7 milyon 920 bin liradan 23 milyon 760 bin liraya çıkarıldı.

1000 kişiden fazla personeli bulunanlar için ise yıllık toplam teminat tutarı 8 milyon 820 bin liradan 26 milyon 460 bin liraya yükseltildi.

Özel güvenlik görevinin sağlandığı yerin, toplantı, konser, sahne gösterisi, spor müsabakası, yarış ve benzeri etkinliklerin sergilendiği merkezler, iç ve dış hat trafiğine açık hava limanları, yıllık kapasitesi 2 milyon tonun üzerinde olan limanlar ve büyükşehir belediyesi bulunan il merkezlerindeki gar, otogar ve istasyon gibi toplu ulaşım tesisleri, alışveriş merkezleri olması halinde, alınması gereken asgari sigorta teminatı 26 milyon 460 bin liralık en yüksek yıllık toplam teminat tutarından az olamayacak.

Tarife ve Talimat'ın yürürlüğe girmesiyle sigorta sözleşmeleri, söz konusu teminat tutarları üzerinden yapılacak.

SEDDK tarafından sözleşme süresi içinde teminat tutarları değiştirildiği takdirde, eski teminat tutarları üzerinden sigortası yapılmış ve süresi devam eden sigorta sözleşmesine sahip özel güvenlik şirketleri ile özel hukuk kişilerinin, sigorta şirketlerine başvurarak yeni teminat tutarları üzerinden özel güvenlik mali sorumluluk sigortası belgelerinde yapılan düzeltmeleri, bugün itibarıyla 15 gün içinde alma zorunluluğu bulunuyor.

Düzeltme yapılmayan sigorta sözleşmelerinde ise sigorta şirketlerinin sorumluluğu eski teminat tutarlarıyla sınırlı olacak.